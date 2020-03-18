Petrol 'küresel resesyon' endişesiyle 17 yılın en düşüğünde

Petrol fiyatları, koronavirüsten dolayı resesyon tehdidinin artması sonucu 2003'ten bu yana en düşük seviyesini gördü

Petrol fiyatları, koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getireceğine ilişkin tehdidin artması ve buna bağlı olarak arzın hızla arttığı bir ortamda talebin azalmasının etkisi ile kısa süreliğine yaklaşık 17 yılın en düşük kapanış seviyesinin altını gördü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 2.8 düşerek varil başına 26.20 dolara kadar geriledi ve eğer fiyatlar bu seviyeden kapanırsa Mayıs 2003'ten beri en düşük kapanışını gerçekleştirmiş olacak. Petrol en son bu seviyeler civarında, SARS salgınının Asya'yı vurduğu dönemde işlem görmüştü. Petrol ilk baştaki kayıplarının bir kısmını geri aldı, ancak volatilitenin rekor kırdığı bu hafta halen yüzde 15 aşağıda.

Tüm dünyada politika yapıcılar ekonomilerini virüsün etkilerinden korumak için daha önce görülmemiş adımlar atarken, ham petrol talebindeki erime ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinin piyasaya petrole boğması, fiyatları aşağı yönde baskılamaya devam ediyor.

AxiCorp'un Asia Pacific piyasa stratejisti Stephen Innes, petrolün 18-20 dolar seviyelerine düşebileceği tahmininde bulunduktan sonra, "Talepteki çöküşün henüz en üst seviyesine ulaştığını düşünmüyorum," dedi ve "Eğer vakalar, özellikle ABD'de, hızla artmaya devam ederse, bu durum petrol traderlarını çok korkutacak" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa virüsün ekonomik etkilerini gidermeye yönelik küresel çabalardan fazla destek bulmuyor. Fed Salı günü, virüsten kaynaklanan ekonomik olumsuzlukları giderme çabaları dahilinde finansal kriz dönemi programlarından birini yeniden başlattı. ABD hisse senetleri bu açıklama sonrası 1987'den beri en sert düşüşünü göstermesinin ardından sıçrama yaparken, petrol, Suudi Arabistan'ın Nisan ayında üretimi günlük 10 milyon varil ile rekor seviyeye çıkarmaya yönelik niyetini dile getirmesi ile birlikte düşüşünü sürdürdü.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 4 sent düşerek Singapur saati ile 13:17'de varil başına 26.91 dolara indi. Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Salı günü yüzde 4.4 düştükten sonra 26 sent yükselerek varil başına 28.99 dolara tırmandı.

ABD'de benzin fiyatları Pazartesi günü 2005'ten bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından biraz toparlandı. Fiyatlar Çarşamba günühacimsiz işlemlerle yüzde 3 yükselerek galon başına 73.25 sent seviyesine ulaştı.







