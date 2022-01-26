Petrolde üretim artışı beklentisi yüksek

Petrol piyasalarında dikkatler OPEC+'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıya çevrildi.

Bloomberg'in haberine göre Suudi Arabistan ve Rusya’nın liderliğini yaptığı 23 ülkelik koalisyonun Mart ayı için 400 bin varillik yeni bir artış kararı alması ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte koalisyonun bu artış kararını gerçekleştirebileceğine dair şüpheler varlığını korumaya devam ediyor. Pandemi sırasında sekteye uğrayan üretimi artırma çabaları birçok üyenin, yatırım yetersizliği ya da üretim tesislerine yapılan saldırılar gibi sorunlardan dolayı hedeflediği rakama ulaşamayarak kapasite sınırlamasına maruz kalmasına neden olmuştu.

Koalisyonun verilerine göre geçtiğimiz ay Nijerya, Angola ve Rusya’nın hedeflerini tutturamaması nedeniyle OPEC+ öngördüğü üretim rakamlarının üçte ikisine ulaşabilmişti. OPEC+ 2 Şubat’ta kararını vermek için çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.

Petrol 90 doların eşiğinde seyrediyor

Dünya petrol tüketimi kriz öncesi seviyelere yaklaşırken OPEC+’nın talebi karşılamakta yaşadığı sıkıntılar petrolün Londra piyasalarında yedi yılın zirvesine ulaşarak 90 doların üstüne çıkmasına neden oldu. Bu durum dünya genelinde tüm tüketici ülkelerde enflasyonist baskılara ve milyonları etkileyen geçim sıkıntısı krizlerine neden oldu. ABD Başkanı Biden benzin fiyatlarını dizginlemek için bazı önlemler almaya çalışsa da bunların faydaları da geçici olmaktan öteye gitmedi ve bu sorun Kasım ayında ara seçime gidilecek ülkenin önünde duran potansiyel bir sorun olarak bekliyor.