Japonya, daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle maliyeti artan Sinop nükleer santral projesinden vazgeçmeyi değerlendiriyor.

Japon Nikkei gazetesi, Japonya'nın Türkiye'de nükleer enerji santrali kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığını yazdı.

Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Bu durum, projenin birincil müteahhidi olan Mitsubishi Heavy Industries ve diğer ortaklarının projeyi sürdürmesini güçleştiriyor.

Nikkei, maliyet artışının temel nedenlerinin 2011 yılında Japonya'daki Fukushima Daichi nükleer santralinde meydana gelen nükleer kazanın ardından daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk lirasında yaşanan değer kaybı olduğunu yazdı.

Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop'a yapmak için anlaşmıştı. Proje, Japonya'nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak görülüyordu.