Türkiye Petrolleri'ne (TP) yeni genel müdür

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Türkiye Petrolleri'nin (TP) genel müdürlüğüne Fidan Bayındır Yıldız atandı.

30 ARALIK, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye Petrolleri'ne (TP) yeni genel müdür

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş hayatı boyunca pazarlama alanında farklı yönetim pozisyonlarında yer alan Fidan Bayındır Yıldız, yıllar içinde edindiği tecrübeyle TP'nin yönetiminde yer alacak.

Çalışma hayatına 2001'de giren Yıldız, Procter&Gamble (P&G) ve Cigna Finans Emeklilik'te satış ve pazarlama bölümlerinde yönetici olarak çalıştı.

Yıldız, son olarak Cigna Finans Emeklilik'te, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Turist sayısı 48 milyonu aştı! En çok ziyaretçi Rusya'dan

Turist sayısı 48 milyonu aştı! En çok ziyaretçi Rusya'dan

İşte Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili

İşte Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili

Değerli konut vergisi erteleniyor

Değerli konut vergisi erteleniyor

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.