"6 ay-1 sene et ithalatına ihtiyaç yok"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor" dedi. Son dakika haberi!

30 KASIM, 20180
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"6 ay-1 sene et ithalatına ihtiyaç yok"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, et ithalatına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor" diye konuştu.

Pakdemirli ayrıca "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

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