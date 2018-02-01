Rusya 5 Türk şirketinden daha domates alacak

Rusya’nın yarından itibaren 5 Türk şirketinden daha domates ithalatına başlayacağı bildirildi.

1 ŞUBAT, 20180
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Rusya 5 Türk şirketinden daha domates alacak

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi’nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen garanti doğrultusunda, 5 Türk şirketinden daha yarın itibarıyla domates ithal edileceği belirtildi.

Açıklamada, Rosselhoznadzor uzmanlarının geçen yılın aralık ayında söz konusu şirketleri denetlediği kaydedildi.

Rusya, geçen yıl kasım ayında 4 Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.

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