Alman otomotiv devi logosunu değiştirdi

Alman otomotiv şirketi BMW 23 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi. BMW alışılmışın dışında şeffaf logo kullanılmaya başlıyor.

4 MART, 20200
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Alman otomotiv devi logosunu değiştirdi

BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW logosunu farklılaştırdı.

Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. BMW yeni logosunu Twitter hesabından da paylaştı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor”

BMW LOGOSUNUN ANLAMI NE?

BMW Group Classic’in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde “Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor” sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.


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