Alman otomobil üreticisi Audi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler’in, dizel skandalı nedeniyle Almanya’da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Alman basınında yer alan ve konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberlere göre, Volkswagen (VW) Grubu’na bağlı Audi’nin CEO’su Stadler, bu sabah Almanya’da gözaltına alındı.

Stadler’in, dizel skandalı nedeniyle gözaltına alındığı belirtilirken, şirketten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu arada, geçen hafta evlerine baskın yapılan Stadler ve şirketin bir yönetim kurulu üyesinin, "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" yapmakla suçlandıkları belirtilmişti.

Skandal 3 yıl önce ortaya çıktı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in, emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen'e, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezası verilmişti. Braunschweig Savcılığı, konuyla ilgili olarak şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.