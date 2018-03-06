Cenevre Otomobil Fuarı başladı

İsviçre'de 88. kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda 900 otomobil sergilendi. Fuarda 110’dan fazla modelin dünya ve Avrupa prömiyeri gerçekleşirken 2 yeni marka da vitrine çıktı.

İsviçre'de 88. kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı bugün kapılarını açtı. 2 gün boyunca dünya basınını ağırlayacak olan fuarı, otomobil tutkunları ise 8-18 Mart tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

Fuarda bir tarafta merakla beklenen tam 110 modelin dünya ve Avrupa prömiyeri yapılırken, diğer yandan da Volvo'nun yeni markası Polestar ile Seat'ın yeni markası Cupra ilk kez Avrupa vitrinine çıkacak.