Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, faizlerdeki düşüş ve ekim ayında düşük baz etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bankaların taşıt kredilerinde faizleri keskin şekilde düşürmesinin ardından Ekim ayında düşük baz etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı.

Verileri yayımlayan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ağır ticari araçları da kapsayan yıl sonu toplam pazar tahminini keskin şekilde yükselterek 450,000-500,000 aralığına çıkardı.

Bankaların taşıt kredisi faizlerindeki indirimler öncesinde Temmuz ayında yapılan bir önceki tahmin 340,000-380,000 adetti. ODD gelecek yıl için de ilk pazar tahminini yayımlayarak 525,000-575,000 aralığında belirledi. Tahminlerin orta noktası sektörün 2020'de yüzde 16'ya yakın toparlanma öngördüğünü gösteriyor.

Pazar Ekim ayında, kaydettiği güçlü artışa rağmen 10 yıllık ortalamanın %19.4 altında kaldı. Yılın başından bu yana on aylık verilere bakıldığında pazardaki daralma hızı %31.9'a düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Ekim ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 arttı ve 39 bin 996 adet oldu. Geçen sene 16 bin 809 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Ekim döneminde toplamda 330 bin 384 araç satıldı.

Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar Ekim başından geçerli olmak üzere taşıt kredisi faizlerini yurtiçinde üretilen araçlar için aylık %1.40'lı seviyelerden %0.49-%0.69 aralığına indirmişti.