Otomotiv satışları yüzde 47 düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat'ta yüzde 47.1 daralarak 24 bin 875 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk iki ayındaki daralma ise yüzde 52.2 oldu ve satışlar 39 bin 248'e geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında, Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 46.5 düşüşle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 49 düşüşle 5 bin 670 adet oldu.

Otomotiv pazarı, sert yükselen faizler, TL'deki keskin değer kaybıyla gelen fiyat artışları ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle geçen yıl Nisan ayından itibaren giderek artan hızlarda daralırken, daralma geçen yıl Ekim ayında zirve yaparak yüzde 76.5'i buldu.

Satışlardaki daralma, hükümetin Mart sonuna kadar devam edecek vergi indirimlerinin başladığı Kasım ayından bu yana sınırlı da olsa hız kesti. Satışlar Kasım ve Aralık'ta sırasıyla yüzde 42 ve 43, Ocak ayında ise yüzde 59 daralmıştı.

ODD geçen yılın tamamında yüzde 35 küçülerek yaklaşık 642 bine gerileyen ağır ticari araç dahil otomotiv pazarının bu yıl 450 bin adede ineceğini tahmin ediyor.