Otomotiv satışlarında sert düşüş

ODD'nin verisine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ağustos'ta yıllık yüzde 53 düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Salı günü açıklanan veriye göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 53 düşerek 34,346 birime indi.

Otomobil ve kamyonet satışları, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 20.8'lik bir düşüşle 440,428 birime geriledi.

Otomobil satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50.9 düşüş kaydederek 26,976'ya indi.