Tesla iki günde 19 milyar dolar değer kaybetti

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla hisseleri, otopilot özelliğine yönelik eleştiriler ve koronavirüs etkisiyle 2 günde 100 dolardan fazla düştü.

ABD’de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun otopilot güvenliği konusunda eleştirdiği Tesla, dünyayı sarsan koronavirusün de etkisiyle üst üste iki gün kan kaybetti.

Şirketin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybederken, 799.91 dolara gerileyerek 2 Şubat 2020’den bu yana ilk kez 800 doların altını gördü.

Piyasa değeri 19 milyar dolar azalan Tesla, buna ragmen General Motors, Ford ve Fiat-Chrysler’i geride bıraktı.

OTOPİLOT ELEŞTİRİSİ

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, 2018’de Kaliforniya’da Model X ile gerçekleşen ölümlü kazada otopilot özelliğinin kusurlarının etkisi olduğunu açıklamıştı.

APPLE MÜHENDİSİ ÖLMÜŞTÜ

Kazada Model X aracıyla seyahat eden Apple mühendisi Walter Huang, otopilot modunda yolculuk yaptığı sırada telefonuyla oynamış, aracı şeritten çıkarak bariyerlere çarpmıştı.

"SORUMLULUK SÜRÜCÜLERDE"

Tesla’nın sürüş deneyimini kolaylaştırmak için araçlarında yer verdiği ‘otopilot’ sistemi, tam olarak otonom bir sürüş deneyimi vadetmiyor.

Şerit ve trafik takip sistemi yer alan araçlarda otomatik direksiyon da yer alırken, sorumluluğun sürücülerde olduğuna dikkat çekiliyor.

"UYUMAYIN" UYARISI

Tesla sürücülerinin otopilot modundayken gözlerini yoldan ayırmamaları ve uyumamaları gerekiyor.



