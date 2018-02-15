Türkiye otomobil satışlarında 11. sıraya geriledi

ODD verilerine göre, ocak ayında Türkiye yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. sıraya indi.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı ocak ayında Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.

Otomobil satışlarının 2017 Aralık ayında yüzde 4,52 azalma göstermesine karşın Türkiye, sıralamada 6. olmuştu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 yılı Ocak ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı ve toplam 1 milyon 286 bin 378 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 203 bin 993 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,5 ile Norveç’te, yüzde 6,3 ile İngiltere’de ve yüzde 4,9 ile İrlanda’da görüldü.

2018 yılı ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Romanya yüzde 66,4, Slovakya yüzde 48,8 ve Macaristan yüzde 38,5 oranlarıyla yer aldı.