Yerli otomobilde flaş batarya açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yerli otomobilin batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek.

20.10.2020 10:52:000
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Yerli otomobilde flaş batarya açıklaması

Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretecileceği kaydedildi

TOGG'un Twitter'dan hesabından, "dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" açıklaması yapıldı.

Paylaşımda, "Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız" denildi.

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