İç pazardaki doygunluk ve düşen kârlılıklar nedeniyle şirketler yurt dışı mağaza yatırımlarına ağırlık verecek. Hedef 2019'da en az 500 yeni mağaza açılışı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, iç pazarda belli noktaya ulaşan doygunluk ve düşen kârlılıklar nedeniyle markaların 2019'da yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisine devam edeceğini belirterek, Türk markalarının önümüzdeki yıl yurt dışında en az 500 yeni mağaza açacağını söyledi.

BMD üyelerinin 2018 cirolarında yüzde 15-30 arasında büyüme gözlendiğini belirten Öncel, "Reel büyümenin ise yüzde 5-10 civarında olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda belli bir noktaya ulaşan doygunluk ve kârlılığın çok düşmesi nedeni ile 2019'da da yurt dışı ağırlıklı büyüme stratejisine devam edeceğiz. Markalarımız bünyelerindeki yetişmiş insan gücünün bir bölümünü yurt dışı operasyonlarda değerlendirecekler" diye konuştu.

Öncel, "Bazı ülkelerde pazar lideri konumunda bulunan markalarımızın yurt dışı mağaza sayısı 2018 sonu itibarıyla 4 bine ulaşacak. 2019'da en az 500 yeni mağaza açarak sayıyı 4 bin 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda BMD üyesi 407 markanın 106 tanesinin 117 ülkede mağazaları ve satış noktaları bulunuyor.