"Fintek sektörünün dönüşümüne öncülük edeceğiz"

Fuzul Holding Finansal İştirakler Grup Başkanı ve Rubikpara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Eroğlu, “Fuzul Holding ve Rubikpara olarak, Türkiye’nin fintek sektöründeki dönüşümüne öncülük etmeye ve finansal teknolojileri herkes için daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğiz” diyor.

Fuzul Holding, teknolojiyi iş süreçlerine entegre eden ve kendi çözümlerini üreten bir yapı olmayı hedefliyor. Fuzul Holding Finansal İştirakler Grup Başkanı Rubikpara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Eroğlu, “İnovasyona yaptığımız yatırımları artırarak tüm sektörlerde rekabet gücümüzü koruyor ve iş süreçlerimizi geleceğe uygun şekilde yeniden kurguluyoruz” diyor.

Bu vizyonla geliştirilen fintek Rubikpara, en başından itibaren esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı olarak tasarlandı. Eroğlu, “Finansal sistemlerin güvenilirliğini artırmak, süreçleri daha verimli hale getirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için en güncel teknolojileri iş modelimize entegre ettik. Bugün, değişen pazar dinamiklerine hızla adapte olan, kullanıcı ihtiyaçlarını veri odaklı analiz eden ve finansal hizmetleri herkes için daha erişilebilir hale getiren bir yapıyı yönetiyoruz. Aynı zamanda, yapay zeka ve ileri veri analitiğini tüm iştiraklerimizde etkin bir şekilde konumlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuşuyor.

Fuzul Holding Finansal İştirakler Grup Başkanı ve Rubikpara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Eroğlu, çalışmalarını şöyle anlatıyor:

Fuzul Holding’in farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Holding olarak hangi sektörlerde varsınız ve bu alanlardaki vizyonunuz nedir?

Fuzul Grup olarak yalnızca tek bir sektörde değil; gayrimenkulden enerjiye, finanstan sigortaya ve turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Ancak grup kültürü olarak öne çıkardığımız en önemli unsur, bundan çok daha fazlası insanların hayatına dokunan geniş bir ekosistem oluşturma misyonumuz var. İnsanımızın yanında olmayı ve onların ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunmayı merkeze alarak, FuzulEv ile finansal çözümler geliştiriyor, Fuzul GYO ve Fuzul Topraktan ile gayrimenkul yatırımları ve inşaat projeleri üretiyor, Akva Sigorta ile güvence sağlıyoruz. Newinn ile turizm ve kurumsal kiralama alanında hizmet verirken Nevita aracılığıyla uluslararası gayrimenkul satışını yönetiyoruz. Olimpa Park AVM ile perakende ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor, Rubikpara ile finansal teknolojiler alanında inovatif çözümler geliştirerek ödeme ve finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getiriyoruz.

Tüm markalarımız, insan odaklı ve sürdürülebilir iş modelleriyle şekilleniyor. Bizim için asıl önemli olan yalnızca faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde büyümek değil; halkın ihtiyaçlarına gerçekten çözüm üreten, onların hayatını kolaylaştıran ve güven veren bir yapı kurmak. Fuzul olarak temel vizyonumuz, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan öncü yatırımlara imza atmak. Bugünün ve geleceğin Türkiyesinde, güvenilir ve yenilikçi hizmetler sunan bir grup olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sektöre yön veren iş modelleri oluşturmayı hedefliyoruz ve bunun örneklerini de halihazırda hayata geçiriyoruz.

Bunun yanı sıra, büyük ölçekli şirketlerin ve holdinglerin finansal süreçlerini daha verimli, hızlı ve güvenli hale getiren çözümler sunuyoruz. İş ortaklarımızın ödeme süreçlerini en etkin şekilde yönetmelerini sağlarken operasyonel yüklerini azaltan ve nakit akışlarını optimize eden finansal altyapılar geliştiriyoruz. Bu alandaki yetkinliklerimizi sürekli artırarak büyük işletmeler için stratejik bir finansal teknoloji partneri olmayı ve sektördeki en güçlü oyuncularla uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz.

Fuzul Holding’in finans sektöründeki yolculuğu nasıl başladı? Dijitalleşme stratejinizde finansın yeri ne?

Fuzul Holding, 33 yıl önce tasarruf finansmanı alanındaki özgün iş modeliyle faaliyetlerine başladı. Bugün ise gayrimenkulden sigortaya, turizmden finansa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren bir grup haline geldi. Bu kadar farklı alanda yıllardır sürdürülebilirliği sağlamanın temelinde birçok faktörün yanı sıra, inovatif iş modelleri geliştirmek de yatıyor. İnovasyon, grubun tüm iştiraklerinin merkezinde ve adeta Fuzul Holding’in alametifarikası. Örneğin, son dönemde hayata geçirdiğimiz Fuzul Topraktan aşamalı konut sahipliği modeli, konut erişiminde zorluk yaşayan vatandaşlarımız için doğrudan çözüm sunuyor. FuzulEv iş modeli ise başlı başına özgün bir finansman modeli olup, niş bir alanda önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Teknoloji artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Fuzul Holding olarak, hızla dijitalleşen dünyada yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu iş süreçlerimize entegre eden ve kendi çözümlerimizi üreten bir yapı olmayı hedefliyoruz. İnovasyona yaptığımız yatırımları artırarak tüm sektörlerde rekabet gücümüzü koruyor ve iş süreçlerimizi geleceğe uygun şekilde yeniden kurguluyoruz.

Bu vizyonla geliştirdiğimiz finansal teknoloji girişimimiz olan Rubikpara, en başından itibaren esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapı olarak tasarlandı. Finansal sistemlerin güvenilirliğini artırmak, süreçleri daha verimli hale getirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için en güncel teknolojileri iş modelimize entegre ettik. Bugün, değişen pazar dinamiklerine hızla adapte olan, kullanıcı ihtiyaçlarını veri odaklı analiz eden ve finansal hizmetleri herkes için daha erişilebilir hale getiren bir yapıyı yönetiyoruz.Aynı zamanda, yapay zeka ve ileri veri analitiğini tüm iştiraklerimizde etkin bir şekilde konumlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Finansal iştiraklerinizin arasında nasıl bir sinerji var?

Fuzul Holding’in en güçlü kaslarından biri gayrimenkul ve inşaat sektörü. Aynı zamanda, Tasarruf Finansman Şirketi FuzulEv ile 33 yıldır finans alanında faaliyet gösteriyoruz. Son dönemde tasarruf finansmanı sektörünün kanuni güvenceye alınması ve BDDK tarafından düzenleme ve denetime tabi tutulması, sistemin bilinirliğini, güvenilirliğini ve şeffaflığını önemli ölçüde artırdı. Bu güven ortamıyla birlikte, banka faizlerindeki yükseliş ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, FuzulEv’i grubun adeta amiral gemisi haline getirdi. Bu nedenle Fuzul Holding, hızlı bir büyüme sürecinden geçiyor. Bu büyümenin etkisiyle hem müşteri sayımız hem işlem hacmimiz her geçen gün artıyor.

Bu noktada Grup içinde en çok konuştuğumuz konu “Fuzul müşterisi” kavramı. Amacımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerimize dahil olan Fuzul müşterisinin tüm ihtiyaçlarını öncelikle kendi bünyemizde karşılamak. Özellikle finansman ihtiyaçlarını 360 derece bir yaklaşımla sağlayarak, Fuzul Holding’i bir finansal holdinge dönüştürmek ve adeta bir finansal süpermarket gibi hizmet vermek istiyoruz. Bu doğrultuda, grup içindeki tüm finansal iştirakler arasındaki sinerjiyi daha da artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Fintek alanına baktığımızda, sektöre giren yeni oyuncular genellikle küçük ve orta ölçekli müşterilere odaklanıyor. Bizse bu işe daha büyük ölçekli firmalarla çalışarak başladık. Sektörde yıllar içinde kazandığımız güveni ve marka bilinirliğini, Fuzul Holding’in güçlü sermaye yapısı ve marka değeri sayesinde en başından itibaren avantaja çevirdik.

Bugün finansal iştiraklerimiz birbirini tamamlayan çözümler sunarak hem bireylere hem büyük işletmelere kapsamlı finansal hizmetler sağlayan entegre bir yapı oluşturuyor.

Rubikpara’nın ve Fuzul Holding’in girişim ekosistemde rolü ne olacak?

Fintek sektörü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla dönüşüyor. Artık sadece ödeme sistemleriyle sınırlı olmayan, veriye dayalı finansal hizmetlerin, açık bankacılığın ve dijital finansal altyapıların yükselişte olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye’nin genç ve dijitalleşmeye açık nüfusu, artan regülasyon desteği ve finansal hizmetlerdeki dönüşüm, bu alanda büyük fırsatlar barındırıyor.

Geleceğin finans dünyası, daha fazla teknoloji, daha fazla kişiselleştirme ve daha fazla hız gerektiriyor. Bu dönüşümde Fuzul Holding’i güçlü bir teknoloji platformu olarak konumlandırıyoruz. Ana hedeflerimizden biri, sağlam bir teknolojik altyapıya dayalı, güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmek.

Rubikpara, bu güçlü ekosistemin önemli bir parçası olarak finansal teknolojiler alanında insanların hayatını kolaylaştıracak çözümler geliştiriyor. Halkın ihtiyaçlarını tabandan aldığımız geri bildirimlerle belirleyerek; güvenli, hızlı ve erişilebilir finansal çözümler sunuyoruz. İşletmelerin ve bireylerin finansal süreçlerini daha basit, daha şeffaf ve daha düşük maliyetli hale getirmek için çalışıyor, teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla kullanıyoruz.

Bizim için önemli olan yalnızca ödeme sistemleri sunmak değil; insanların güvenle kullanabileceği, günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve herkesin erişebileceği bir finansal yapı inşa etmek. Ajandamızda açık bankacılık, ödemeler dikeyi ve veri odaklı finansal hizmetler gibi geleceğin iş modellerine yatırım yapmak, hem bireyler hem işletmeler için finansal süreçleri daha akıllı ve erişilebilir hale getirmek var.

Bugün başlattığımız her yatırım ve geliştirdiğimiz her çözüm, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının finansal dünyasını inşa etmeye yönelik bir adım. Fuzul Holding ve Rubikpara olarak, Türkiye’nin fintek sektöründeki dönüşümüne öncülük etmeye ve finansal teknolojileri herkes için daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğiz.

POTANSİYELE ERİŞMEK İÇİN GEREKLİ ADIMLAR

“FONLAMA VE TEŞVİK ARTMALI” Fintek sektörü artık küresel ölçekte milyar dolarlık yatırımlara ev sahipliği yapan, binlerce çalışanı bünyesinde barındıran dinamik bir ekosistem. Türkiye’de de hızla büyüyen bir sektör olmasına rağmen, tam potansiyeline ulaşması için atılması gereken adımlar var. Öncelikle, yatırım ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Bugün fintek girişimlerinin yatırıma ulaşma süresi ortalama 19 ay ve bu şirketlerin hayatta kalma oranı yüzde 95’lere ulaşıyor. Ancak erken aşama fintek girişimlerinin sermaye erişimini kolaylaştıracak fonlama modelleri ve teşvik mekanizmalarının daha da yaygınlaşması gerekiyor. Bu alanda melek yatırımcı ağlarının genişletilmesi, kurumsal şirketlerin fintek yatırımlarına daha fazla dahil olması sektörün büyümesini hızlandıracak.

YENİ İŞ MODELİ FIRSATLARI Bir diğer kritik nokta regülasyonların hızla adapte olması ve inovasyonu teşvik edici bir çerçevede ilerlemesi. Açık bankacılık, servis bankacılığı gibi yeni iş modellerinin önü açıldıkça, yeni nesil finansal hizmetlerin gelişimi daha da hızlanacak.

Ayrıca bankacılık ve fintek oyuncuları arasındaki iş birliklerinin artırılması gerekiyor. Fintek girişimleri hızlı inovasyon kabiliyetiyle, büyük finans kuruluşlarıysa geniş müşteri tabanı ve sermaye gücüyle sektörde önemli roller üstleniyor. Ancak bu iki tarafın daha fazla entegre çalışabilmesi için API ekonomisinin güçlendirilmesi ve açık finans modellerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Son olarak, finansal okuryazarlık ve dijital adaptasyon konularında daha fazla farkındalık oluşturulması şart.