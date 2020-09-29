Her iş adamının telefonunda olması gereken 5 uygulama

Akıllı telefonlar iş dünyasına mobilite ve esneklik kazandırdı ancak telefonları daha efektif kullanabilmek için doğru uygulamalara da ihtiyacımız var.

Bazı uygulamalar var ki, hayatımızı son derece kolaylaştırırken iş süreçlerimize de büyük katkı sağlıyor. Peki, iş hayatımızı daha kolaylaştıracak ve günlük yaşamımıza konfor katacak o uygulamalar nedir? İşte, her iş adamının telefonunda mutlaka bulunması gereken 5 uygulama.

İş dünyasında, Apple telefonları çok popüler. iPhone kullanım kolaylığı nedeniyle iş hayatına konfor katan bir cihaz. Özellikle yeni iOS telefonları, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, iş dünyasında çok popüler hale geldi. Ama ister Android telefon kullanın, ister iOS telefonlara sahip olun, telefonlarınızda mutlaka bulunması gereken önemli uygulamalar var. Bu yazımızda, o uygulamaları inceledik.

Evernote

Bu bulut tabanlı not alma uygulaması o kadar popüler ki, dünyada çok yoğun bir fanatiği bile bulunuyor. Kağıt defter çağlarında Moleskine defterleri nasıl büyük bir fanatik kitle yarattıysa, dijital çağda da Evernote benzer bir ilgi görüyor. Evernote ile tüm cihazlarınız üzerinde notlar alabilir, sesler kaydedebilir, fotoğraflar, ekran görüntüleri, web linkleri saklayabilir ve tüm notlarınızı detaylıca organize edebilirsiniz. Böylece toplantılarınızı, projelerinizi, iş hayatınızı yönetmek çok daha kolay hale gelir.

Google Translate

İş dünyasında yabancı dil çok önemli evet ama herkesin her dile hakim olmasını bekleyemeyiz. İngilizceniz, belki Fransızcanız veya Almancanız olabilir ama yarın Çince veya İspanyolca bir metinle karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Veya iş seyahati için, dilini bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde, yıllardaki tabelaları, restoranlardaki menüleri nasıl okuyacaksınız? Google Translate hem sesli, hem yazılı hem de görsel olarak, gördüğü, duyduğu, okuduğu her şeyi anlayacağınız dile çevirebilme yeteneğine sahip. Hatta konuşmalarınızı, karşınızdaki kişinin diline çevirip seslendirmek gibi bir özelliği de var.

TradingView

Dünyadaki ekonomik verileri takip etmek için kullanabileceğiniz TradingView uygulaması sayesinde, borsalardan, döviz birimlerine, dünya ekonomisini etkileyen pek çok ekonomik veriye, çok detaylı grafikler eşliğinde ulaşabilir ve dilerseniz verileri takip edebilir, dilerseniz analiz yapabilirsiniz.

Dropbox

Evet, hem iOS hem de Android, kendi bulut depolama servislerini sunuyor ve kullanıcılara belli bir depolama alanı ayırıyor ancak projeleriniz ve işleriniz hakkındaki dosyaları iş arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde bulut depolama servisi Dropbox’ın gelişmiş yetenekleri, ortak çalışmayı çok kolaylaştırıyor.

IFTTT

İngilizce “if this, then that” cümlesindeki baş harflerden ismini alan uygulama, telefonunuza “eğer böyle olur, şunu yap” şeklinde komutlar tanımlamanızı sağlayan bir otomasyon uygulaması. Ve bunu yapmak için bir yazılımcı olmanız ya da kodlama öğrenmeniz gerekmiyor. Örneğin, “eğer şu lokasyondaysam, yakınımda şu işletmeler varsa, bana alarm ver,” veya “eğer 1 dakikadan uzun video çekersem, telefonumda saklama, bulut depolama hesabıma yükle, sonra da telefonumdan sil” gibi komutlar oluşturabilirsiniz.