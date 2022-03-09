Türkiye'nin en teknolojik markaları belirlendi

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin en teknolojik markaları ödüllerine kavuştu.
NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, araştırmanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, anketin Aralık 2021’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1.000 kişi ile) gerçekleştiğini belirtti. Serenli, 40 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markalarının sorulduğunu söyledi.
NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında “Teknoloji, dünyanın pandemi ile karşı karşıya kaldığı 2020 yılından bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda ve teknolojinin hayata entegrasyonu her geçen gün daha da artarak devam edecek. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Pandeminin getirdiği değişim ve dönüşüm yolculuğunda, markaların da teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını, gerek ürün ve hizmetlerinde gerekse iletişimlerinde görüyoruz. Biz de NielsenIQ olarak, bu amaçla yola çıkan Tech Brands Turkey girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve en teknolojik markaların belirlenmesinde destek olduk.” şeklinde konuştu.
Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey’de kazanan markaları da açıkladı.
Tech Brands Turkey’de kazananlar şu şekilde:
Arçelik Türkiye'nin En Teknolojik Markası
Arçelik Beyaz Eşya
Gratis Kişisel Bakım
Opet Akaryakıt
Ziraat Bankası Banka
Türkiye İş Bankası Mobil Banka
AXA Sigorta
Türk Telekom Telekomünikasyon
Acıbadem Sağlık Kurumu
Migros Süpermarket
Migros Sanal Market Online Alışveriş | Market
Arzum Küçük Ev Aletleri
Yurtiçi Kargo Kargo
THY Havayolu
Casper Bilgisayar
Cif Ev Temizlik Malzemeleri
Adidas Spor Giyim
AVIS Araç Kiralama
Kiğılı Erkek Giyim
IKEA Ev Dekorasyon
İGA Havalimanı
Demirdöküm Isıtma
Penti İç Giyim
İstikbal Mobilya
Honda Motosiklet
Trendyol Online Alışveriş | Moda
Sahibinden.com Online Alışveriş | İlan
Lassa Otomobil Lastiği
Renault Otomotiv Üreticisi | Binek
Ford Otomotiv Üreticisi | Ticari
Etstur Tur Operatörü
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Domino's Hızlı Servis Restoranı | Pizza
Burger King Hızlı Servis Restoranı | Hamburger
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Uğur Soğutma
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