Türkiye'nin en teknolojik markaları belirlendi

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin en teknolojik markaları ödüllerine kavuştu.

9.03.2022 14:51:000
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye'nin en teknolojik markaları belirlendi

NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, araştırmanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, anketin Aralık 2021’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1.000 kişi ile) gerçekleştiğini belirtti. Serenli, 40 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markalarının sorulduğunu söyledi.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında “Teknoloji, dünyanın pandemi ile karşı karşıya kaldığı 2020 yılından bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda ve teknolojinin hayata entegrasyonu her geçen gün daha da artarak devam edecek. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Pandeminin getirdiği değişim ve dönüşüm yolculuğunda, markaların da teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını, gerek ürün ve hizmetlerinde gerekse iletişimlerinde görüyoruz. Biz de NielsenIQ olarak, bu amaçla yola çıkan Tech Brands Turkey girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve en teknolojik markaların belirlenmesinde destek olduk.” şeklinde konuştu.

Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey’de kazanan markaları da açıkladı.

Tech Brands Turkey’de kazananlar şu şekilde:

Arçelik                        Türkiye'nin En Teknolojik Markası

Arçelik                        Beyaz Eşya

Gratis                          Kişisel Bakım

Opet                            Akaryakıt

Ziraat Bankası             Banka

Türkiye İş Bankası      Mobil Banka

AXA                            Sigorta

Türk Telekom             Telekomünikasyon

Acıbadem                    Sağlık Kurumu

Migros                        Süpermarket

Migros Sanal Market   Online Alışveriş | Market

Arzum                         Küçük Ev Aletleri

Yurtiçi Kargo              Kargo

THY                             Havayolu

Casper                        Bilgisayar

Cif                               Ev Temizlik Malzemeleri

Adidas                        Spor Giyim

AVIS                            Araç Kiralama

Kiğılı                           Erkek Giyim

IKEA                           Ev Dekorasyon

İGA                             Havalimanı

Demirdöküm               Isıtma

Penti                           İç Giyim

İstikbal                                    Mobilya

Honda                         Motosiklet

Trendyol                     Online Alışveriş | Moda

Sahibinden.com          Online Alışveriş | İlan

Lassa                          Otomobil Lastiği

Renault                       Otomotiv Üreticisi | Binek

Ford                            Otomotiv Üreticisi | Ticari

Etstur                          Tur Operatörü

Yataş Bedding            Yatak

Domino's                    Hızlı Servis Restoranı | Pizza

Burger King                Hızlı Servis Restoranı | Hamburger

Mutlu Akü                   Akü

Uğur                            Soğutma

Hilton                          Zincir Otel

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Her ile 1 çağrı merkeziyle, 10,9 milyar TL'lik ekonomi yaratıldı

Her ile 1 çağrı merkeziyle, 10,9 milyar TL'lik ekonomi yaratıldı

Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Golf hayat gibi

Golf hayat gibi

Uzaktan eğitime CEO bakışı

Uzaktan eğitime CEO bakışı

Hitay Holding YKB Emin Hitay: "Genç sanatçılara destek oluyorum"

Hitay Holding YKB Emin Hitay: "Genç sanatçılara destek oluyorum"

Yorum Yaz