Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım aynı çatı altında; ama, ayrı ayrı kendilerine ait farklı kurumsal kimlikleri, ürün ailesi, bayi yapısı ve iş modeli ile yoluna devam edecekler.

Kurumsal ve ticari yazılım firması Mikro Yazılım’ın Nisan 2017 tarihinde yüzde 100 hissesini satın alan DST Teknoloji’nin, yine aynı sektörde faaliyet gösteren Zirve Yazılım’ı satın almak için anlaşmaları imzaladığı duyuruldu. İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu onayı beklenirken, bundan böyle Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın aynı çatı altında faaliyet gösterecekleri bildirildi.

İki firmanın aynı çatı altında buluşması, ARGE, innovasyon ve yeni yatırımlarda güç birliği yapacakları anlamını taşıyor.İki şirketin aynı çatı altındaki güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak, kullanıcı deneyimini zenginleştiren ve birbirini tamamlayan uçtan uca çözümler geliştirmesi ve var olan portföylerini ileri taşımaları hedefleniyor.

Mikro Yazılım’ı ve Zirve Yazılım’ı bugüne getiren ortakların, çatı şirket olan DST Teknoloji’de ortaklıklarına ve faaliyetlerine devam edeceği bilgisi verildi.