"Yeni ekosistemler yaratacağız"

Goldtag Kurucu Ortak ve CEO’su Dolunay Sabuncuoğlu, “Altın alım/satım veya saklama gibi işlemleri kolaylaştıran, güvenlik riskini sıfıra indiren dijital servislerimizi kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz” diyor. İlerleyen süreçte kıymetli maden ekosistemi yanında tarım emtiaları, petrol, demir gibi geleneksel ürünlere kolay şekilde yatırım yapılabilecek bir ekosistem yaratmak için çalıştıklarını da paylaşan Sabuncuoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor:

“2 MİLYONDAN FAZLA KULLANICIYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Bu yıl kullanıcı sayımızı daha da artırmayı, 2 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Elektronik para şirketlerinden, menkul değerler şirketlerine e-ticaret platformlarından, dijital bankalara kadar farklı dikeylerde yer alan şirketlerle entegrasyon süreçlerimiz devam ediyor. İlgili entegrasyonların tamamlanmasıyla birlikte yurt içinde verdiğimiz servis altyapımızı globale taşımak istiyoruz. Ayrıca gerek yurt içi gerek yurt dışında lisans süreçlerimiz devam ediyor. İlgili lisanslamaların tamamlanmasıyla, kullanıcılarımızın fiziki emtialara erişimini de kolaylaştıracağımız bir süreç olacak.

“YENİ YATIRIM TURU PLANLIYORUZ”

Yeni bir yatırım turu planlıyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy liderliğindeki yatırım turuna yine RePie Portföy tarafından kurulan Goldtag Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla (GSYF) katılacağız. Topladığımız yatırımı büyüme yolunda kullanabileceğiz. Yeni varlık sınıflarını platformumuza eklemek ve uluslararası pazarlara açılmak için bize destek olacak. Amacımız, daha fazla kullanıcıya güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümler sunmak.”