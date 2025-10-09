Michelin Key ilk kez Türkiye’de

Michelin Guide, 2025 yılı itibarıyla otellere yönelik yeni “Michelin Key” derecelendirmesini Türkiye için ilk kez açıkladı.

Paris’te düzenlenen törende açıklanan sonuçlara göre Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, üç Michelin Key ile ödüllendirilerek Türkiye’de bu unvanı alan ilk otel oldu. Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ise bir Key ile listede yer aldı.

Michelin, restoranlardaki yıldız sistemine benzer şekilde başlattığı “Key” programında otelleri mimari özellik, hizmet kalitesi, fiyat-değer dengesi, otel karakteri ve çevreyle uyum gibi kriterler üzerinden değerlendiriyor. Yeni sistem, konaklama sektöründe küresel ölçekte kalite standartlarını tanımlamayı amaçlıyor.

Tarihi yarımadada yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 1918-1919 yıllarında inşa edilen binasında yapılan restorasyon sonrası yeniden faaliyete geçmişti. Boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus ise 19. yüzyılda inşa edilmiş bir Osmanlı yapısının dönüştürülmesiyle hizmet veriyor.

Michelin’in oteller için oluşturduğu yeni derecelendirme sistemi, Türkiye’nin turizm sektöründe artan nitelikli konaklama yatırımlarını da uluslararası platforma taşımış oldu. Türkiye’nin ilk Michelin Key ödülleri, ülkenin lüks konaklama segmentindeki görünürlüğünü küresel düzeyde artıran bir adım olarak değerlendiriliyor.