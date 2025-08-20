Türkiye turizmde ilk 4’teki yerini nasıl koruyacak?

Türkiye, 2024'te 62,2 milyon turiste ev sahipliği yaparak Fransa, İspanya, ABD'nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu.

Türkiye, 2024 yılında 61,1 milyar dolarlık turizm geliriyle tarihi rekor kırdı ve en çok turist ağırlayan ülkeler listesinde 4’üncü sıraya yükseldi. Peki, bu başarı kalıcı olabilir mi?

Pine Bay Hotels & Resort Genel Müdürü ve Göçtur Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Rena Çukurova yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin sonraki 50 yılını markalaşma, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş deneyimler belirleyecek” dedi.

YATAK KAPASİTESİ 2 MİLYONU AŞTI

Çukurova, turizmin yalnızca finansal güç olmadığını vurgulayarak “Turizm; istihdam sağlayan, kültürlerarası etkileşimi artıran ve ülkelerin tanıtımına katkı yapan küresel bir barış taşıyıcısıdır” diye konuştu. Türkiye’nin 1980’lerden bugüne yatak kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkardığını hatırlatan Çukurova, “Bugün dünya sıralamasında ilk 5’te olmamız, doğru yatırımların sonucudur. Ancak bu ivmeyi korumak için güçlü marka yönetimine, hizmette standartlaşmaya ve kişiselleştirilmiş deneyimlere odaklanmamız gerekiyor” dedi.

KUŞADASI MODELİ: KONAKLAMADAN KÜLTÜREL DENEYİME

Göçtur’un Kuşadası’ndaki yatırımlarına dikkat çeken Çukurova, “Cruise turizminin merkezi olan Kuşadası’nı biz yalnızca konaklama değil, aynı zamanda kültürel ve gastronomik deneyim merkezi olarak geliştirdik. Pine Bay Hotels & Resort, DoubleTree by Hilton Kuşadası ve Old Town Tanneries ile destinasyonun değerini yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

“STRATEJİNİN İKİ ANA TEMELİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTALLEŞME”

Çukurova, gelecek vizyonunu şu sözlerle anlattı:

“Sürdürülebilirlikten taviz veremeyiz. Pine Bay’de 1989’dan bu yana doğayı koruma ve yeşillendirme üzerine çalışıyoruz. Bugün Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi 3. seviye sertifikasına sahibiz. Dijitalleşme, turizmin yeni motor gücü. 2021’de kurduğumuz Ar-Ge merkeziyle yapay zekA destekli talep tahmini, dinamik fiyatlama ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyiminde fark yaratıyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 50 YILI ÖLÇÜLEBİLİR STRATEJİYLE KAZANILACAK”

Son olarak, Türkiye turizminin geleceğini özetleyen Çukurova, “Dünya sıralamasındaki yerimizi korumak için stratejik adımlar şart. Doğru marka yönetimi, sürdürülebilirlik, standardize kalite ve dijitalleşmeyle Türkiye, turizmde ikinci 50 yılı da kazanacaktır” değerlendirmesini yaptı.