1983Beyoğlu Çikolata’dan yurtdışına yatırım

1983Beyoğlu Çikolata & Kahve'nin Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, markalarını yurt dışında genişletmek için Dubai ve Katar ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

1983Beyoğlu Çikolata & Kahve'nin Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, markalarını yurt dışında genişletmek için Dubai ve Katar ile görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Şirket, 3 yıl içinde 25 milyon TL'lik yatırım ile yurt dışındaki şube sayısını 3'ten 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Antalya'da 40 metrekarelik bir mağazada çikolata ve kahve konseptini başlattıklarını belirten 1983Beyoğlu Çikolata & Kahve'nin Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, Beyoğlu'nun ünlü kırma çikolatasını ve özel kahve çeşitlerini içeren bu konseptin, yurt içinde ve yurt dışında ilgi görmeye devam ettiğini söylüyor.

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören markanın çikolata çeşitleri, özellikle eritilmiş Belçika çikolatasından hazırlanan tatlılar ve Beyoğlu kırma çikolatasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, geleneksel Türk kahvesi ve markaya özgü 7 çeşit aromadan oluşan Beyoğlu kahvesi, Irak Erbil ve Azerbaycan Bakü'de en çok talep gören ürünler arasında bulunuyor. Markanın yurtdışında 3, yurt içinde ise 27 şubesi bulunuyor. Yakında Ankara ve Niğde’de de çikolata severlere hizmet verecek.

Seda Sezer Şahin, çikolata sektörünün dünya genelinde önemli bir gıda pazarı olduğuna dikkat çekerek, ham madde olan kakaonun yılda üç kez fiyatlandığını ve bu durumun üretim maliyetlerine yansıdığını belirtti. Ancak, marka olarak bu fiyat artışlarını minimum düzeyde yansıttıklarını ifade etti.

Son olarak, markanın Sevgililer Günü'nde yüzde 35 artan satışlarına da değinen Seda Sezer Şahin, özel günler için tasarlanan çikolata koleksiyonlarının büyük ilgi gördüğünü ve bu tür özel günlerde erkek müşterilerin daha fazla çikolata satın aldığını söyledi. Ayrıca, markanın online satışlarının ciroya önemli bir katkı sağladığını belirtti.



