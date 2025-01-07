"2024'te 23 anahtar teslimi projeyi teslim ettik"

Tahıl, yem ve makarna proses teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Alapala, 2024 yılında 23 anahtar teslimi projeyi teslim etti.

7.01.2025 16:20:130
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"2024'te 23 anahtar teslimi projeyi teslim ettik"

Tahıl, yem ve makarna proses teknolojileri alanında faaliyet gösteren Alapala, 2024 yılında 23 anahtar teslimi projeyi teslim etti. 5 kıtada 14 ülkede tamamladığı projelerle birlikte 129 milyon dolar değerinde 38 projeyi sürdüren şirketin CEO’su Görkem Alapala, "2024 yılı itibarıyla 5 kıtada tamamlanan 23 anahtar teslim proje, müşterilerimizin Alapala'ya duyduğu güvenin en somut kanıtıdır. Devam eden projelerimizle birlikte yalnızca yeni nesil teknolojiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda proje ihtiyaçlarına en uygun, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz. Şu anda toplam değeri 129 milyon doları bulan global projelerimiz, Alapala’nın uzmanlığına duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir," dedi.

Projelerde 3 Yıl Garanti

Müşterilere onların yükünü hafifletecek hizmet modeli sunduğunu anlatan Görkem Alapala “Sektörde bir ilke imza attığımız 3 yıl garanti ile müşterilerimizin yatırımlarına değer katmakla birlikte onların bu yolculuğunda yardımcı olacak hizmet modeli de sunuyoruz. Alapala olarak anahtar teslim projelerini başarıyla tamamlamakla kalmıyor, müşterilerimize ihtiyaç duydukları kesintisiz desteği inovatif çözümlerle sunuyoruz” dedi.

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