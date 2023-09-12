AÇEV’den depremzede çocuklara büyük destek

Nil Dumansızoğlu/ ndumansizoglu@capital.com.tr

AÇEV, Adıyaman, Gaziantep-Nurdağı ve Hatay-Defne’de bulunan konteyner kentlerde “Çocuk ve Aile Merkezleri” kurdu. Merkezlerde, çocukların öğrenme kapasitelerini desteklemek üzere farklı yaş gruplarına ayrı ayrı olacak şekilde program uygulamalarının yapılacağı dört sınıf, konteyner kentteki tüm çocukların faydalanabileceği kitap ve oyuncak kütüphanesi, yetişkin sınıfı ve teknoloji sınıfı gibi alanlar oluşturuldu.

160 çocuk katıldı

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt’un verdiği bilgiye göre AÇEV merkezlerinde, başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen bilimsel temelli eğitim programları uygulanıyor. AÇEV, bu doğrultuda öncelikli olarak 5-6 yaş grubundaki çocuklarla “Yaz Okulöncesi Eğitim Programı”na başladı. Programdan faydalanmak üzere sınıflara kayıtlı toplam 160 çocuk bulunuyor. Bu programla depremden etkilenen çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi için çalışan AÇEV, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil gelişimlerini destekleyebilmeyi ve ilkokula hazır başlamalarını sağlayabilmeyi hedefliyor.

Gezici hizmet araçları

AÇEV, merkezden uzak ilçelerde ve köylerde yaşayan çocuklara, anne babalara ve genç kadınlara ise gezici hizmet araçlarıyla ulaşıyor. AÇEV tarafından gezici araçlarla uygulanmak üzere sanat ve oyun temelli bir eğitim programı geliştirildi. Bu programda, 3-9 yaş arası çocuklarla uygulanabilecek hareketli etkinlikler, sanat etkinlikleri, masal okuma saati ve serbest oyun oynama gibi etkinlikler belli bir günlük akış içinde yer alıyor. Yapılacak çalışmaların ikinci ayağında köylerde yaşayan genç kadınlara yönelik programların uygulanması ve ebeveynlere yönelik seminerler düzenlenmesi de hedefleniyor.

“Mutlu Çantam” uygulaması

Çocuklar, maalesef depremde evleriyle birlikte kişisel eşyalarını, eğitim malzemelerini ve oyuncaklarını da kaybettikleri için AÇEV, çocukları kendilerine ait erken çocukluk gelişim setleriyle de destekliyor. Büyük bir özenle hazırlanan, içerisinde hijyen kiti, kırtasiye ürünleri, oyuncaklar, kitaplar ve ebeveynler için yönergeler bulunan “Mutlu Çantam”, bölgedeki çocuklarla buluşturuluyor.

Bilimsel temelli programlar

Çocuk ve Aile Merkezlerinde tamamıyla uzman kadroların desteğiyle depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş bilimsel temelli programlar uygulanıyor. Depremden etkilenenlerin iyi olma halini desteklemek üzere yürütülen programlarla çocukların bu süreçteki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek, ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerini destekleme becerilerini artırabilmek ve kadınların güçlenebilmeleri hedefleniyor.

Merkezlerde, 3-4 ve 5-6 yaş çocuklara yönelik, yarı yapılandırılmış, odağında oyun ve sanat odaklı etkinliklerin bulunduğu günlük akışlar uygulanıyor. Çocuklar, sabahçı ve öğlenci olarak iki farklı grup halinde 5 gün boyunca merkezden faydalanabiliyor. Programla çocukların sosyo-duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişim alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Merkezlerde kurulan kitap ve oyuncak kütüphanesinde; konteyner kentte yaşayan 3-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak kendi yaş gruplarına özel zaman dilimlerinde çeşitli etkinlikler, oyunlar ve kitap okuma zamanlarını kapsayan akışlar uygulanıyor. Kütüphanelerde, hem çocukların akranlarıyla oyunlar oynaması hem kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Ebeyveynlere destek

Merkezlerden faydalanan çocukların anne babalarına yönelik olarak Ebeveyn Destek Uygulaması gerçekleştiriliyor. Ebeveyn Destek Uygulamasıyla anne babanın iyi olma halini destekleyerek çocuğun gelişiminin, aile içi iletişimin ve aile dayanıklılığının güçlendirilmesi ama��lanıyor. Uygulama, ortalama 15 kişilik ebeveyn gruplarıyla, 6 hafta boyunca, haftada bir gün 1,5 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor.

Konteyner kentlerde yaşayan genç kadınların güçlenmesi ve yaşam becerilerini artırarak hayat içinde daha aktif rol alabilmesi için yapılandırılmış bir eğitim programı olan Hayat Dolu Buluşmalar programı uygulanıyor. Programa katılan kadınların eğitime devam, kadın sağlığı, eleştirel düşünme, teknoloji kullanma, haklarını bilme ve kullanma gibi konularda bilgi edinmeleri hedefleniyor.

Teknoloji sınıfı

AÇEV’in Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle açılan Çocuk ve Aile Merkezlerinde, Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını Kodlayanlar” eğitimlerinin verileceği bir teknoloji sınıfı da bulunuyor. Vakfın “Dijital Benim İşim” ve “Kırmızı Işık” gibi diğer projeleri de merkezlerde yapılacak çalışmaların bir parçası olacak. Teknoloji sınıflarında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin desteği ile kodlama eğitimi sunuluyor. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma ve kendi oyunlarını üretme imkânı yakalayabiliyor.