Millî Eğitim Bakanlığı ve Bunge çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Komili, imzaladıkları protokol ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Türkiye’nin 145 yıllık, en köklü markalarından Komili, “Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye” çatısı altında yürüttüğü projelerine bir yenisini ekledi.

Komili, bu iş birliği ile ülke geleceği için erken yaştan itibaren çocukları Anadolu kültürünün ayrılmaz parçası olan zeytin ağacı, zeytinyağı ve yarattığı kültür ile tanıştırmayı ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini hedefliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ve “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz” söylemi ile zeytin ve zeytin ağacı çevresinde gelişen kültürel mirası çocuklarla buluşturmak için imzalanan protokol çerçevesinde, pek çok çalışma konusu bulunuyor.

Bu kapsamda hem basılı hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerle buluşacak olan, yardımcı kaynak kitapları ve okul öncesi hikâye kitapları, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci kulüplerinin kurulmasının yanı sıra, Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin hayata geçirilmesi ve eğitim programlarının iş birliği içerinde oluşturulması yer alıyor.

Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi Açıldı

Bu çerçevede, kullanılmayan köy okulu binalarının, anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülmesine yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Köy Yaşam Merkezleri projesi örneklerinden biri olarak Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin açılışına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan ile Bunge Gıda Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, Bunge Gıda Pazarlama ve Ticari Pazarlama Lideri Dr. Pınar Nokay ve Bunge Gıda Ayvalık Operasyon Müdürü Mehmet Cavlı’nın yanı sıra basın mensupları, Mutlu Köy sakinleri ve çocuklar katıldı.

Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nde; tiyatro, yaratıcı drama, resim, geri dönüşüm konulu atölyeler, müzik ve sanat atölyeleri, arkeoloji ve doğa temalı birçok eğitimin yanı sıra zeytin kültürü ve zeytinyağı tadımı gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere özel eğitimler veriliyor. Merkezde gerçekleştirilen film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve performanslarla Mutlu Köy’de 7’den 70’e herkesin bir arada olacağı bir kültür ortamının yaratılması amaçlanıyor.