Bambi Akademi'den satış danışmanlarına eğitim

Hikayesi olan inovatif ürünlerle Türkiye yatak pazarının öncü markası Bambi’nin 2021 yılında uygulamaya aldığı Bambi Akademi, genel müdürlük departmanları ve bayilerdeki ürünlerin satışında görev alan çalışanlara sunulan eğitimle hizmet kalitesini yukarı taşıyor. Açılışından bugüne dek bin 170 çalışanın eğitim aldığı Akademi, sektörün kalitesini de artırarak kullanıcıların aldığı hizmetin niteliğini iyileştirmeyi sürdürüyor.

Bambi Akademi kapsamında düzenlenen eğitimler, 20 kişilik gruplar halinde ve iki gün süreyle gerçekleştiriliyor. Akademi’de başarılı olanlar ise sertifikayla ödüllendiriliyor.

Bambi Akademi bir “gelişim okulu”

Bambi Akademi’nin pandemi dolayısıyla eğitimlerine yaklaşık bir buçuk yıl ertelemeli olarak başlamasına karşın, kısa sürede çok sayıda eğitimin verildiğini ifade eden Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen, “Markamızın müşterilerle ilk ve en önemli temas noktasını oluşturan çalışma arkadaşlarımız, vizyon ve misyonumuzu yansıtma konusunda çok değerli bir görev üstleniyor. Nitekim burada sunulan eğitimler aracılığıyla sektördeki konumumuza ve ürün gamımıza göre doğru satış stratejileri ve satış kanalları ile farkındalık yaratıp satışı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bambi Akademi tüm bu sebeplerle, değerli iş ortaklarımız için Bambi çatısı altında oluşturduğumuz bir ‘gelişim okulu’ niteliğine sahip. Temel satış becerileri-iletişim, ürün-ham madde içerik ve satış taktikleri gibi perakende satış sektörüne ait önemli bilgilere sahip eğitimlerimizin sonunda gerçekleştirilen ürün teknik sınavı ve role-play çalışmalarında belirlenmiş olan baraj puanını geçip başarı gösteren her katılımcıya Bambi Akademi Sertifikası veriliyor. İlk etapta eğitimlerimizi tüm Bambi Yatak satış noktalarına ulaşıncaya dek devam ettirmeyi planlıyoruz. İkinci faz olarak farklı konularda da satış danışmanlarımıza eğitim vermeyi ve bunu sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



