Blockchain “geleceğin teknolojisi” olarak anılıyor. Öyle ki başta teknoloji, finans ve sigorta olmak üzere pek çok farklı alanda Blockchain’e önemli bütçeler ayrılıyor, denemeler yapılıyor, yeni ürün ve hizmetler hayata geçiriliyor. Bu anlamda haziran ayında Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) kuruldu. Teknolojinin potansiyelinin, faydalarının ve kullanım alanlarının araştırılması amacıyla kurulan platform, 32 üyeye ulaştı. BCTR Yürütme Kurulu üyesi ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Türkiye Bilişim Vakfı, Mayıs 1995’te kurulduğunda kendine çok basit bir tanım belirledi: ‘Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak.’ Vakfın temel misyonu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkenin verimliliğine katkıda bulunmasını sağlamaktı. Bugün ister Dördüncü Endüstri Devrimi diyelim, ister bilgi toplumu, gerçek şu ki dünya gittikçe hızlanan bir aşamaya girdi ve bizi de yeni bir düşünme biçimine zorluyor. Blockchain, bu yeni düşünce kalıbının en devrimsel sonuçları olacak ürünlerinden biri; anlamak, sindirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak için aynı masanın etrafında toplanıyoruz” dedi. Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu üyesi ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Blockchain getirdiği teknolojik imkânlardan ziyade gerektirdiği farklı düşünce yapısı ve yeni iş modelleri ile bugüne kadarki gelişmelerden farklılaşıyor. Bu yeni düşünce yapısını anlayıp benimsemeden gelecekte var olmak mümkün olmayacaktır. Bu düşünceden hareketle kurulan BCTR’yi farklı sektörlerden oyuncuları aynı masa etrafında buluşturmaya imkân sağlaması nedeniyle ülkemiz için büyük bir fırsat olarak görüyorum” diye konuştu. BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel ise “Günümüzde birçok firma hala blockchain teknolojisinin nasıl kullanılacağı konusunda soru işaretlerine sahip olmasına rağmen tek bir konuda hem fikir; Blockchain, işletmelerde kapana kısılmış çok büyük bir değerin kilidini açıyor. Bu yeni teknoloji; süreçlerin yeniden şekillendirilmesi, verimlilik ve kalitenin iyileştirilmesi, taraflar arasında şeffaflığın artması gibi üç temel konuda köklü bir değişim sağlıyor. Günümüzün temel ajandası olan ekosistem bazlı düşünmeyi ve yeni modeller geliştirmeyi hızlandırıyor. Bir örnek vermek gerekirse, blockchain teknolojisi yatırım bankalarının altyapı maliyetlerini yüzde 30 civarında azaltarak yıllık 12 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamalarına yardımcı olabilir” dedi. BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, “Blockchain teknolojisi, finans alanında yeni hizmetlerin oluşturulmasına imkân sağlarken zaman ve maliyet konusunda da birçok fayda sunuyor. Bunların yanı sıra platform kullanıcıları arasında bulunan güvenin gelişimine de olanak sağlıyor. Sadece finans değil tüm sektörlere yeni fırsatlar sunan bu teknolojinin ülkemizde gelişmesi için tüm partileri bir araya getiren Blockchain Türkiye Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı’na geleceğe öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi. BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Blockchain güven sorununu teknolojik olarak çözmüştür. Doğru kabul edilen birçok iş modelinin hızla değişeceği bir döneme girdik. Büyük değişimler her zaman fırsatlarla dolu olur. Türkiye'nin, blockchain dünyasında liderliği ele alabilmesi için fırsatımız var. Türkiye Bilişim Vakfı’nın liderliğinde farklı bilgi ve deneyimlere sahip kişilerin bir araya gelmesinin fark yaratacak bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum” dedi. BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve BTCTurk CEO’su Özgür Güneri, “Teknolojinin gelişim ivmesi sanayi, hizmetler ve finans sektörlerinde iş modellerini hızla değiştiriyor ve bu değişim farklı yaklaşımları kaçınılmaz kılıyor. Blockchain bu değişim ve dönüşümün tam odağında yer alıyor. Şirketler, sektörler ve hatta ülkeler tarafından bu değişim ve dönüşümün doğru yönetilmesi ekonomik performansları üzerinde önemli belirleyicilerden birisi olacak. BCTR’nin kurulmasının Blockchain teknolojisinin katkısı ile iş modellerinin güncellenmesi ve küreselleşen fırsatları şirketlerimiz, sektörlerimiz ve ülkemiz için erişilebilir hale gelmesi noktasında büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi. BCTR Yürütme Kurulu Üyesi ve Ford Otosan CDO’su Hayriye Karakuzu Karadeniz, "Blockchain otomotiv endüstrisinde uçtan uca tedarik zinciri, bir aracın tüm geçmişinin ortak bir platformda tutulması, otomatik sahiplik değişimi, takibi ve sigortacılık, filo yönetimi gibi yan sektörlere getireceği yeni iş modelleri ile farklı bir dünyaya kapı açacak. Araç üretimi, sahipliği gibi alanlarda ilişkili paydaşlarla olan bilgi paylaşımı ve transferi de bu anlamda çok değişecek. Araç yaşam döngüsündeki pek çok işlemde kullanım alanı fırsatları görüyoruz, aynı şekilde müşterilerimizin deneyimlerinde de çok daha kolaylık ve hız getirmesini güvenli bir şekilde iletişimin sağlanması için yakın takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ekosistemde aktif ve önemli bir oyuncu olmak için bu yapı içindeyiz. Bu yapıyı Türkiye ve global arenada en iyi şekilde kullanmamıza imkan sağlayacak, Türkiye’yi bu teknoloji açısından rekabetçi düzlemde tutacak regülasyonların oluşmasına da katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.