Türkiye’de bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörü giderek dijitalleşiyor. Müşteri taleplerinin ve işlem hacimlerinin artması sektör oyuncularını yeni çözümlere yönlendiriyor. Bu yeni çözümler içerisinde en dikkat çeken ise yapay zeka teknolojileri oluyor. Gerek iç süreçlerde kullanılan yapay zeka tabanlı uygulamalar gerekse müşteriye yönelik süreçlerde konumlandırılan uygulamalar Türkiye’de bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lider şirketleri tarafından tercih ediliyor. Geliştirdiği yapay zeka tabanlı chatbotlarla başta bankacılık olmak üzere, e-ticaret, otomotiv, telekomünikasyon gibi önemli sektörlerde hizmet sunan CBOT ve bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lider şirketi Anadolu Hayat Emeklilik yepyeni bir yapay zekalı sanal asistan projesine başarı ile imza atıyor. AHE Asistan adını alan bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sanal asistanı hem Anadolu Hayat Emeklilik müşterilerine hem de potansiyel müşterilere hizmet verebiliyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in web sitesinde konumlanan sanal asistan şirketin ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgilerin yanında müşterilere birikim tutarları gibi kişisel konularda da hizmetler sunabiliyor.

CBOT tarafından doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojileri kullanılarak geliştirilen AHE Asistan’ın sektörde yepyeni bir dönemin kapılarını açacağını dile getiren CBOT CMO’su Çiler Ay: “Yapılan araştırmalar dünya genelinde tüm sektörlerde büyük bir dönüşüm sağlayacağını gösteriyor. Örneğin; Accenture danışmanlık şirketinin 2019’da gerçekleştirdiği sigortacılık sektöründe dijital dönüşümün etkisini ölçen araştırma oldukça önemli. Araştırmaya katılan uzmanların %60’ı operasyonel süreçler için, %50’si ise müşteriye yönelik süreçler için önümüzdeki 3 yıl boyunca yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmayı planlıyor. Aynı uzmanlar yapay zeka tabanlı teknolojilerin; operasyonel süreçleri önümüzdeki 3 yıl içerisinde %37, müşteriye yönelik süreçleri ise %47 oranında iyileştireceğini düşünüyorlar. Ayrıca uzmanların %80’i önümüzdeki 5 yıl içerisinde müşterilerin hizmet alımında sanal asistanları tercih edeceğini tahmin ediyor. Bu gelişmeleri sigortacılık sektörünün önemli unsurlarından biri olan bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe görme olasılığımız çok yüksek. Bu varsayımı göz önünde bulundurarak Anadolu Hayat Emeklilik için bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sanal asistanımızı uygulamaya aldık. Türk bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün yaşadığı bu dönüşümde aktif rol almaktan mutluluk duyuyoruz. Bankacılık alanındaki liderliğimizi bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe de devam ettireceğiz.” diyor.

AHE Asistan’ın Bireysel Emeklilik, Otomatik Katılım ve Hayat Sigortası ürünleri hakkında sorulan sorulara yanıt verebildiğini dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Müşteri İlişkileri ve Dijital Kanal Yönetimi Müdürü Meltem Akalın: “Üzerinde titizlikle çalıştığımız yeni sanal asistanımızın önemli hedeflerinden biri de müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek” diyor. Uzmanlar tarafından eğitilen sanal asistan bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tüm genel sorulara yanıt verebiliyor. Müşterilerin ürünleri ile ilgili kişisel soruları için de kullanıcıların hizmetinde olan bu sanal asistan, müşterilere birikimleri hakkında bilgi verebiliyor, hesap getirilerini ve emeklilik maaşlarını hesaplayabiliyor. AHE Asistan ayrıca yeni ürün satın almak isteyen potansiyel müşterileri de satış temsilcisine yönlendirebiliyor.