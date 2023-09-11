Depremzede üniversitelilere karşılıksız eğitim bursu

Üniversite öğrencilerine burs desteğine devam eden Nef Vakfı, bu yıl sadece depremden etkilenen şehirlerdeki öğrencilere burs vereceğini açıkladı.

11.09.2023 16:48:300
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Depremzede üniversitelilere karşılıksız eğitim bursu

Üniversite öğrencilerine burs desteğine devam eden Nef Vakfı, bu yıl sadece depremden etkilenen şehirlerdeki öğrencilere burs vereceğini açıkladı. 

Nef Vakfı, afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik burs hedeflediği için başarı şartı aramayacak. KYK bursu ve başka kurum ya da kuruluştan burs almanın engel olmayacağı burs başvuruları için 10-20 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresinden online başvuru yapılabilecek.

2015 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden NEF Vakfı, bu yıl ‘Yüksek Eğitim Bursu’nu deprem bölgesinde depremden etkilenmiş ve/veya ailesini kaybetmiş öğrencilere verme kararı aldı. Her sene devlet üniversitesi öğrencilerine verdiği bursa bu sene sadece depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler başvuracak. 2023 yılı Nef Vakfı yüksek öğrenim burs başvuruları afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik olduğu için başarı şartı aranmayacak. Keza KYK bursu ve başka kurum  yada kuruluştan burs almak da engel oluşturmayacak. Başvurular, www.nefvakfi.org üzerinden 10 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Başvuru kriterleri;

* T.C. vatandaşı olmak,

* Öğrencinin veya anne babasının 6 Şubat 2023’ten önce Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa şehirlerinden birinde ikamet ediyor olması

* Depremde birinci derece yakınını kaybedenlere öncelik tanınacak.

* Deprem öncesi ikamet edilen evin deprem sonrası ağır hasarlı yada yıkılmış statüsünde olması yine öncelik olarak aranacak.

* Ülkemizde bulunan devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyor olmak.

* 2023 yılı Nef Vakfı yüksek öğrenim burs başvuruları afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik olduğu için başarı şartı aranmamaktadır.

* 2023 yılı Nef Vakfı yüksek öğrenim burs başvuruları afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik olduğu için KYK bursu ve başka kurum ya da kuruluştan burs almak engel oluşturmamaktadır.

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