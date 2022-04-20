Endüstriyel tesislerin yarısından fazlası sigortasız

Türkiye’de yılda ortalama 500’e yakın endüstriyel yangın ve patlama meydana geliyor. Bu yangınlarda onlarca kişi hayatını kaybederken, maddi zararlar milyarlarca lirayı buluyor.

20.04.2022 15:56:000
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Endüstriyel tesislerin yarısından fazlası sigortasız

Türkiye’de endüstriyel yangınlar ile ilgili farkındalık ve yatırımların sürekli olarak artmasına karşın yılda ortalama 500’e yakın yangın ve patlama meydana geliyor. Bu yangınlarda onlarca kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanıyor. Endüstriyel yangınların şirketlere olan maddi zararları ise milyarlarca lirayı buluyor.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın yayınladığı raporlara göre Türkiye’de yılda ortalama 500 yangın ve patlama yaşandığını belirten Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ‘‘Daha net konuşmak gerekirse, 2018 yılında 436, 2019 yılında 541, 2020 yılında 493, 2021 yılında 394 raporlanmış ciddi yangın ve patlama bulunuyor. Bu yangınlarda toplam 92 kişi hayatını kaybetti, 666 kişi yaralandı. Bununla birlikte çok büyük maddi kayıplar ve sanayi çalışmalarında duraksamalar yaşandı’’ dedi.

Endüstriyel yangınlardaki en büyük nedeninin yönetici ve çalışanların günlük çalışma ortamlarındaki risklerden haberdar olmamaları olarak açıklayan Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ‘’Elektrikten kaynaklı arızalar, kimyasal dökülmeler, kaynak/kesme gibi sıcak çalışmalar, bakım onarım operasyonları gibi görünen sebeplerin altındaki esas etken çoğu zaman ya riski tanımamak ya da uygun prosedür eksikliği oluyor. Yıldırım düşmesi, sabotaj ve açık alevli operasyonlar gibi her riski tamamen ortadan kaldırmak tabii ki mümkün değil.  Bu olayların büyümesi, can ve mal kaybına sebep olması doğru müdahale etmeyi bilen ekipler ile engelleniyor. Birçok işletmede ise bu konuda uzman ekipler bulunmuyor’’ dedi.

 

Türk sanayisinin büyük kısmı risk altında 

 

Türkiye’de geçtiğimiz yıl yaşanan endüstriyel yangınların doğrudan maliyetinin 7 milyar 709 milyon 884 bin 850 TL olduğuna dikkat çeken Yamaner, ‘’Sigorta firmalarının karşıladıkları toplam yangın hasar teminatı bunun 4 milyar 990 milyon 645 bin 199 TL’lik kısmını kapsıyor. Bu farkın sebebi muafiyetler ve bildirilen hasarların tamamının kabul edilmemesi. Türkiye’deki endüstriyel tesislerin yaklaşık yüzde 40’ı sigortalı. Bu da başka bir açıyla gerçek hasarın 19 milyar 274 milyon 712 bin 125 TL civarında olduğu anlamına geliyor. Bu hasar hesabına endirek hasarlar, itibar kayıpları ve müşteri kaybı bedelleri dahil değil’’ ifadesini kullandı.

Endüstriyel yangınların en çok kimya, kağıt, tekstil, metal/otomotiv ve plastik sektörlerinde yaşandığına dikkat çeken Anıl Yamaner, ‘’Bu sektörler Türkiye’nin sanayisinin büyük bir kısmını kapsıyor. Yukarıda bahsetmiş olduğum sebepler, bu sektörler için de geçerli. Risklerin etkisi ve olayların yaşanma sıklığı ihtimali daha fazla olduğu için vaka sayıları da bu sektörlerde daha yüksek oluyor’’ diye konuştu.

Tüm ülkenin ihracat potansiyeli ve ekonomisi etkileniyor 

 

Bir endüstriyel yangının etkisinin işletmenin tamamen yanması ya da kurtarılmasından ziyade, can/mal kaybı ve duruş süresiyle ölçüldüğüne dikkat çeken Anıl Yamaner, şöyle devam etti: ‘’Bir işletmede kritik bir üretim hattının tamamen kaybedilmese bile yangın sebebi ile durması o işletmenin ürün çıkartmasını, tedarik zincirini ve müşteri güvenilirliğini etkiliyor. Yani işletmeler sadece direk maliyetler değil, itibar kaybı gibi dolaylı maliyetlerle de baş etmek zorunda kalıyorlar. Bunun sonucunda kayıplar sadece işletme özelinde kalmayıp tüm ülkenin ihracat potansiyeli ve ekonomisini etkileyebiliyor.’’

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