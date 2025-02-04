‘’Enerji Dönüşümüne Öncülük Ediyoruz’’

Yenilikçi teknolojileri ile Türkiye pazarında fark yaratmayı hedefleyen Chint Türkiye Solar Grubu, 2025 yılında şebeke ölçekli enerji depolama projelerine, ticari ve endüstriyel uygulamalara odaklanarak sektördeki liderlik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; enerji depolama ve inverter ürünleriyle pazardaki etkinliğini artırmayı amaçlayan Chint Türkiye Solar Grubu, bununla birlikte Cumhuriyet’in 101. yılında üretime geçen 1 GW kapasiteli yerli üretim güneş paneli fabrikasıyla kısa vadede sektörde önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor.

Chint Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, bu vizyonu “Türkiye’yi Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olarak konumlandırıyoruz. Doğrudan yatırımlarımız 2025 yılında da hız kesmeden devam edecek. 2025, enerji yatırımları açısından oldukça aktif ve iddialı bir yıl olacak...” diye açıkladı. Ercüment Kaya, sorularımızı şöyle yanıtladı;

* Chint Grup'un Türkiye pazarındaki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

1984 yılında Çin’de kurulan Chint Grup, dünyanın en büyük halka açık enerji sistem sağlayıcılarından biridir. 40 yılı aşkın deneyimiyle, 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 40 binden fazla çalışanıyla geniş bir ürün yelpazesi sunan Chint Grup, yeşil enerji odaklı akıllı çözümler geliştiren küresel bir enerji şirketidir. 2009 yılında Türkiye pazarına doğrudan yatırım yaparak, Chint Türkiye Solar Grubu çatısı altında Astronergy, Chint Green Energy ve Chint Power markalarıyla müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bugün, iş ortaklarımıza alçak ve orta gerilim şalt malzemelerinden entegre güneş enerjisi çözümlerine kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunuyoruz. Diğer enerji şirketlerinden farklı olarak, BloombergNEF Tier-1 listesinde yer alan tüm markalarımızla “all-in-one” (tek çatı altında) yaklaşımıyla kapsamlı ve güvenilir enerji çözümleri sağlıyoruz.

BloombergNEF’in TOP 6 Tier-1 listesinde yer alan ve dünyanın en kaliteli güneş panellerini üreten Astronergy, Adana’da kurulan ve Avrupa’nın doğrudan ilk yatırımı olma özelliğini taşıyan yerli üretim güneş paneli fabrikasında, Cumhuriyetimizin 101. yılında üretime başladı.

Yaklaşık 23 bin metrekare kapalı alana sahip bu fabrikada, son teknoloji ve yapay zekâ destekli üretim süreçleri kullanılmakta. Bugün Astronergy güneş panelleri, üstün teknik özellikleriyle iş ortaklarına her daim yenilikçi çözümler sunuyor. Super multi busbar teknolojisi (16BB), düşük ışınımda mükemmel performans, yüksek geçirgenliğe sahip cama, düşük yıllık degradasyon oranına, yüksek modül verimliliğine, en iyi sonuç veren hücre verimliliğine ve üstün kaliteye sahip panellerdir. N-Type TOPCon teknolojisine sahip Adana’da üretilen yerli üretim güneş panellerimiz aynı zamanda ışığı yönlendiren film teknolojisi ile üretiliyor. Astronergy’nin yerli üretim güneş panelleri, yalnızca teknik üstünlükleriyle değil, aynı zamanda yatırımcılarımız için sunduğumuz kapsamlı güvenceyle de fark yaratıyor diyebiliriz. ARIEL-RE sigortası kapsamı sayesinde yatırımcılarımız, olası risklere karşı her zaman güvende hissediyor. Bu, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik konusunda sektörümüzdeki kararlılığımızın bir göstergesidir diyebiliriz.

Bir diğer markamız olan Chint Green Energy, yenilenebilir enerji yatırımları yapmak isteyen iş ortaklarına ESCO iş modeli kapsamında çatı ve arazi projeleri için güneş enerjisi santrali kurulum hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de 100 MWp kurulu güce sahip projeleri başarıyla yöneten Chint Green Energy, dünya genelinde yaklaşık 40 GW güneş enerjisi yatırımını yönetmektedir. Bu başarılarıyla, Chint Green Energy’nin dünyanın en büyük ikinci güneş enerjisi yatırımcısı olduğunu da özellikle vurgulamak isteriz.

Üstün teknolojiyle üretilmiş inverter ve enerji depolama çözümleri sunarak yenilenebilir enerji sektöründe fark yaratan bir diğer markamız ise Chint Power. 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yapan Chint Power, iki Ar-Ge merkezi ve beş üretim üssüyle yüksek güvenilirlik, verimlilik, üstün sıcaklık koruması ve ileri teknolojiyle donatılmış ürünler tasarlıyor.

Kuzey Amerika ve Güney Kore’de pazar lideri olan Chint Power, hem enerji depolama hem de inverter ürünleriyle BloombergNEF Tier-1 listesinde yer alan tek şirket olma ayrıcalığını taşıyor.

Chint Power olarak, Türkiye’de yenilikçi enerji çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa’da, Türkiye’nin en büyük mikro şebeke uygulamalı sıvı soğutmalı enerji depolama sistemini (2.4 MW/5 MWh) kuruyoruz. Bu sistem, 2.5 MWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santraliyle entegre edilerek yüksek verimlilik sağlayacak. Ayrıca, yenilikçi enerji projelerimize bir yenisini daha ekleyerek, Konya’nın Kulu ilçesinde lisanslı depolamalı güneş enerjisi santrali projesini hayata geçireceğiz. Bu projede Chint Power’ın 10 MWh enerji depolama sistemi, Astronergy’nin 12 MWp N-Type TOPCon güneş panelleri, Chint Power’ın 11.5 MWe inverterleri ve Chint Elektrik’in alçak gerilim şalt ürünleri kullanılacak. Bu entegre çözümlerimizle maksimum verimlilik hedeflenirken, Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve sürdürülebilir enerji hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağız.

* 2025 yılında Chint Türkiye Solar Grubu’nun planları ve ajandasında hangi projeler yer alacak?

2025 yılı enerji sektöründe önemli dönüşümlerin yaşanacağı bir dönemi işaret ediyor. Şirketler sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, enerji verimliliği ve toplumsal sorumluluk gibi alanlarda stratejik hedefler belirleyerek; daha yeşil, daha verimli ve daha güvenli enerji sistemleri kurmaya odaklanacak. Bu hem ekonomik büyüme hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir dönüm noktası olacak.

Chint Türkiye Solar Grubu olarak, 2025 yılının en trend konularından biri olan enerji depolama projelerinde aktif rol almayı sürdüreceğiz. Özellikle şebeke ölçekli enerji depolama projelerinin yanı sıra ticari ve endüstriyel kullanımlara da odaklanarak sektördeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Kısa vadede, enerji depolama ve inverter ürünlerimizle pazar liderliğini yakalamayı amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra, şebeke ölçekli 1C enerji depolama sistemlerinin teknik eğitimleriyle batarya PCS, BMS, EMS ve işletme-bakım konularında yatırımcılarımıza ve değerli sektör uzmanlarımıza doğru bilgileri sunarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Ek olarak C&I pazarında, peak shaving modeliyle inverterlerin limitlenerek üretilen fakat kullanılamayan üretim fazlası enerjisinin depolanıp, pik zamanlarda kullanılmasıyla sanayi tesislerinin karlılıklarını ve şebeke güç dengesini olumlu yönde etkileyerek elektrik faturalarını azaltacak sistemlere ağırlık vereceğiz. Güneş enerjisi projelerinde ise yap-işlet ve yap-devret modelleriyle yenilenebilir enerjiye ek kaynak ayırmadan, kullanılan enerjinin daha düşük maliyetle ödenmesini sağlayacak sistemler inşa etmeye devam edeceğiz.

2025 yılında, Astronergy güneş panellerinin LCOE sürecinde toplam yatırımda oluşturduğu ekonomik değeri doğru bir şekilde anlatarak, Adana’da ürettiğimiz güneş panellerinin pazarda hak ettiği payı almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte üretimine başladığımız yaklaşık 1 GW kapasiteye sahip yerli üretim fabrikamızın resmi açılışını bahar aylarında yapmayı ve ikinci çeyrekte yeni yerli üretim güneş panellerimizi piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

Son olarak, sizlerin de bildiği üzere yenilenebilir enerji altyapısının geliştirilmesi veya güçlendirilmesi artık zaruri hale gelmiştir. Bu nedenle, Chint Elektrik olarak TEİAŞ kapsamında 154 kV, 380 kV ve 500 kV seviyelerinde güç trafoları ve GIS (Gaz İzoleli Güç Sistemleri) başta olmak üzere altyapı projelerinde daha aktif bir rol almayı planlıyoruz. Ek olarak, geçen yıl olduğu gibi teknik, satış ve finansal alanlarda birçok yeni stratejik iş birliği gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye pazarına yapacağımız yeni yatırımlarımızla her segmente dokunmayı ve solar değer zincirimizi iş ortaklarımızla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kısaca daha önce olduğu gibi 2025 yılında da sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen iş ortaklarımıza iyi bir partner olacağız.

* 2025 yılında enerji sektöründe öngördüğünüz temel trendler ve gelişmeler nelerdir?

2025 yılı itibarıyla, enerji sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının liderliğini sürdüreceği, enerji depolama çözümlerinin daha verimli hale geleceği ve dijitalleşme ile yapay zekanın enerji sektöründe daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerjinin olgunlaşmış sektörlerinden olan rüzgâr, güneş ve ısı pompası yatırımları momentum kazanırken, gelişim sürecinde depolama teknolojileri, hidrojen üretimi ve mikro nükleer tesislerin teknolojik gelişimine şahitlik edeceğiz. Güneş ve rüzgâr enerjisindeki ilerlemelerle birlikte daha verimli paneller ve türbinler piyasaya sunulacak, maliyetler düşecek ve yenilenebilir enerjinin payı artacaktır.

Enerji depolama teknolojileri, özellikle batarya inovasyonları ile daha uzun ömürlü ve verimli çözümler sunacaktır. Paris İklim Anlaşması'nda da belirtildiği üzere, küresel sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulması hedefi kapsamında yıllık 3 trilyon dolarlık yatırım bütçesi gerekmekte ve iş gücündeki değişikliklerle hidrokarbon sektöründe iş gücü azalırken, yenilenebilir enerjide yeni iş alanları açılması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji konusunda yol alan gelişmiş ekonomilerde gözlemlenen ördek etkisi, enerji tüketim yük eğrisinin ve yaz aylarında yaşanan eksi fiyatların artarak çoğaldığını göstermektedir. Pik azaltma, yük kaydırma, arbitraj, primer-sekonder frekans yönetimi, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve güç kalitesi iyileştirme gibi gelir modeli oluşturan ve mevcut şebeke sorunlarını iyileştiren yöntemlerle depolama sistemlerinin hem teknolojik hem de ürün çeşitliliği artacaktır. Pandemi sonrası bozulan arz-talep dengesi, üretici tarafında ciddi finansal baskılara neden olsa da yatırımcılar açısından LCOE olarak en uygun fiyatların yakalandığı dönemdeyiz. Projelerin finansman tarafında ise, tüm dünyada yaşanan enflasyonu azaltıcı faiz artışlarının eski normallere dönmesiyle, durmuş birçok yatırımın tekrar hayata geçmesi beklenmektedir.