GSK Türkiye’de üst düzey atamalar

GSK Türkiye, Liderlik Ekibi’nde gerçekleşen yeni atamaları duyurdu. Daha önce Bölgesel Çalışan İlişkileri Müdürü olarak çalışmakta olan Merve Özerkaya, 01 Nisan 2024 itibarıyla Ülke İnsan Kaynakları Lideri olarak görev alacak. GSK Türkiye Ülke Etik & Uyum Lideri pozisyonuna ise sektörün deneyimli isimlerinden Aslı Karagözoğlu Çelik getirildi. Uzun süredir GSK Türkiye’de Etik & Uyum Lideri olarak çalışmakta olan Esra Mezrea, Partner Pazarlar Uyum Lideri ünvanıyla Londra ofisine atandı. Mezrea, yeni rolünde 70’ten fazla ülkeden sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimi alan ve ardından Marmara Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Merve Özerkaya, insan kaynakları alanında 15 yılı aşkın süreyle farklı sektörlerde görev aldı.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ve hukuk yüksek lisansını Columbia Üniversitesi’nde tamamlayan Aslı Karagözoğlu Çelik, hukuk ve uyum alanlarında 15 yılı aşan tecrübesi ve güçlü ilaç sektörü deneyimi ile 3 Ocak 2024 itibarıyla GSK Türkiye Ülke Etik & Uyum Lideri olarak yeni görevine başladı.

GSK Türkiye yer aldığı bölge ülkeleri içerisinde, yurt dışına en çok yetenek gönderen ülkeler arasında

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda başarılı liderler yetiştirmeyi hedefleyen GSK Türkiye, çalışanlarına global ölçekte farklı kariyer fırsatları sunuyor. Yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde yurt dışına en çok yetenek gönderen ülkelerden biri olmasıyla öne çıkan GSK Türkiye'den son 3 yıl içinde toplamda 15'ten fazla çalışan bölgesel ve global çapta farklı liderlik rollerine atandı.