Hepsiburada 8 Mart'ı özel bir filmle kutluyor

Hepsiburada’nın 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde yayınladığı filmde, ipekböceklerini çok seven küçük bir kız çocuğunun ileride bunu bir işe dönüştürmesi ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı ile başarılı bir girişimci olması konu alınıyor.

“Bu filmde izleyecekleriniz bir hayal ürünüdür” sloganıyla başlayan filmde, 2017’de yılından bu yana aralıksız devam eden ve 47 bin kadına ulaşan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı katılımcılarından Duman Pedük’ün başarı hikayesi anlatılıyor.

Künye

Reklamveren: Hepsiburada

Reklamveren Temsilcileri: Görkem Dereli, Begüm Gönlüşen, Beyza Yüce

Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul

CCO: İlkay Gürpınar

ECD: Volkan Karakaşoğlu

Kreatif Grup Direktörü: Ufuk Işık

Kreatif Direktör: Mehmet Demirel

Yaratıcı Ekip Lideri: Ulaş Şahin

Yaratıcı Ekip: Furkan Gökmenoğlu, Faruk Sarısaçlı, Samet Çiçek, Aytekin Taş, Nil

CSO: Toygun Yılmazer

Stratejik Planlama Yöneticisi: Nisan Danışman

Stratejik Planlama Ekibi: Berkay Başer, Muammer Nuray

Genel Müdür: Ela Bilgisel

Genel Müdür Yardımcısı: Burçin Birim

Grup Marka Direktörü: Aynur Kızılırmak

Marka Direktörü: Sıla Gözüm

Marka Süpervizörü: Yağmur Çelik

Marka Temsilcisi: Çisem Hüner

Optimizasyon Direktörü: Neslihan Gücüm

Ajans Prodüktörü: Taha Palta

Prodüksiyon Şirketi: Aniverse