Hepsiburada 8 Mart'ı özel bir filmle kutluyor

Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, hayallerini gerçekleştiren girişimci kadın hikayesiyle kutluyor.
Hepsiburada’nın 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde yayınladığı filmde, ipekböceklerini çok seven küçük bir kız çocuğunun ileride bunu bir işe dönüştürmesi ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı ile başarılı bir girişimci olması konu alınıyor.
“Bu filmde izleyecekleriniz bir hayal ürünüdür” sloganıyla başlayan filmde, 2017’de yılından bu yana aralıksız devam eden ve 47 bin kadına ulaşan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı katılımcılarından Duman Pedük’ün başarı hikayesi anlatılıyor.
Künye
Reklamveren: Hepsiburada
Reklamveren Temsilcileri: Görkem Dereli, Begüm Gönlüşen, Beyza Yüce
Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul
CCO: İlkay Gürpınar
ECD: Volkan Karakaşoğlu
Kreatif Grup Direktörü: Ufuk Işık
Kreatif Direktör: Mehmet Demirel
Yaratıcı Ekip Lideri: Ulaş Şahin
Yaratıcı Ekip: Furkan Gökmenoğlu, Faruk Sarısaçlı, Samet Çiçek, Aytekin Taş, Nil
CSO: Toygun Yılmazer
Stratejik Planlama Yöneticisi: Nisan Danışman
Stratejik Planlama Ekibi: Berkay Başer, Muammer Nuray
Genel Müdür: Ela Bilgisel
Genel Müdür Yardımcısı: Burçin Birim
Grup Marka Direktörü: Aynur Kızılırmak
Marka Direktörü: Sıla Gözüm
Marka Süpervizörü: Yağmur Çelik
Marka Temsilcisi: Çisem Hüner
Optimizasyon Direktörü: Neslihan Gücüm
Ajans Prodüktörü: Taha Palta
Prodüksiyon Şirketi: Aniverse