Homer, yeni yılda hedef büyüttü

Yakın zamana kadar sigorta ve filo şirketlerinin kurumsal çözüm ortağı olan HOMER Smart Auto Services, ’Yolculuk keyfinin hiç kesilmediği bir dünya yaratma’ vizyonu ile doğrudan araç sahiplerine de hizmet vermeye başlıyor. 2024 yılını ciro bazında yüzde 40 büyüme ile kapatacaklarına vurgu yapan HOMER Smart Auto Services Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yeşilbayraktar “Akıllı dijital servis alt yapımızla; yılda yaklaşık 30 bin araç onarımı gerçekleştiren, 4,5 milyon yedek parça datasını yöneten büyük ve çok deneyimli bir aileyiz. Türkiye’nin her yerinde uyguladığımız standart kalite ve sabit ücret politikası bize büyüme getirdi. Türkiye genelinde 350 hizmet noktamız, sahada görev alan 1.500 den fazla çalışanımızla bireysel müşterilerimize de hizmet vermeye başladık. 2025 yılı sonunda %50 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Akıllı Servis Ağı HOMER, elektrikli arabalar da dahil olmak üzere, her türlü marka ve model aracın hasar onarımı, mekanik onarımı, boyasız göçük düzeltme işlemleri, lastik saklama ve mobil lastik tamir çekici, yolda onarım gibi mobil hizmetlerin verilmesi için Türkiye genelinde tek merkezden 360 derece süreç yönetimi sağlayan bir alt yapı ve organizasyon gerçekleştiriyor. 2003 yılından beri “Yolculuk Keyfinin Hiç Kesilmediği Bir Dünya Yaratma” vizyonu ve en son teknolojiyi kullanarak en hızlı ve en güvenilir servisi verme misyonu ile B2B sektörüne hizmet veren Homer, şimdi sigorta ve filo şirketlerinin yanı sıra bireysel müşterilerine de doğrudan hizmet vermeye başlıyor. Homer, belgeli ve yetkili servisleri ile Türkiye’nin her yerindeki tüm müşterilerine, aynı standartlarda fiyat, gerektiğinde orijinal ya da alternatif yedek parça ve kaliteli işçilik garantisi sunan, onarım hizmetlerini tek çatı altında bütünleşik verebilen tek servis markası.

“Kaskosu olmayan veya bozmak istemeyenlerin çözüm ortağıyız”

Güçlü teknolojik altyapısı ile sektörde farklılaştıklarına vurgu yapan HOMER Smart Auto Services Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yeşilbayraktar “Uygulama ile tek merkezden yönetilen, standartları ve ücretleri baştan belirlenmiş, müşterinin yazılım üzerinden tüm süreci takip edebildiği Türkiye’nin Akıllı Servis Ağı Homer çözümleri ile artık bireysel müşterilerin de hizmetindeyiz. Kaskosu olmayan veya kaskosunu bozmak istemeyenlere yolda kalmanın dert olmadığını “Homer Halleder” sloganıyla deneyimleteceğiz. Bunu, araç sigortadan yapılsa dahi sigorta şirketi ile tüm süreçlerin merkezi olarak yönetildiği araç sahibinin sadece bir nokta ile temas ederek onarım yaptırdığı bir iş modeli ile yönetiyoruz” dedi.

‘Hedefimiz Avrupa pazarı’

Üçüncü on yılına Türkiye’nin akıllı servis ağı olarak girdiklerine vurgu yapan HOMER Smart Auto Services Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yeşilbayraktar konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Hizmet sürecini tek merkezden yöneten ilk servis network markası olarak; dijital alt yapımızı, bireysel araç kullanıcılarının da ihtiyaçlarına çözüm sunacak şekilde hayata geçirdik. Sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmaları, geliştirdiğimiz dijital altyapımızdan aldığımız güç ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla bireysel müşterilerimize doğrudan hizmet vermeye başlamaktan ve onlara bire bir dokunabilmekten çok mutluyuz’’ dedi.

Yeşilbayraktar hedeflerini şu şekilde açıkladı: Yakın gelecekte kendi geliştirdiğimiz yazılım alt yapımız ve iş modellerimiz ile Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye açılmayı planlıyoruz”

“Elektrikli araç laboratuvarımızda servis noktalarını eğitiyoruz”

Yeşilbayraktar konuyla ilgili şu bilgileri verdi: ‘’Türkiye genelinde 350 hizmet noktamız, sahada görev alan 1.500 den fazla çalışanımızla bireylerin kullandıkları binek veya hafif ticari araçları ile ilgili olarak yaşayacakları her türlü sorun için tek noktadan çözüm sağlıyoruz. Merkez Ar-Ge servisimizde, içerisinde e-Car Eğitim ve Kalibrasyon Merkezi’nin de yer aldığı Elektrikli Araç Laboratuvarı bulunuyor. Konusunda uluslararası belgeye sahip yetkin eğitimci kadromuzla "Elektrikli Araç Onarım" eğitimleri veriyor, yeni nesil akıllı araçlarda bulunan güvenlik sistemlerinin kalibrasyonu konusunda servis noktalarını eğitiyoruz.’’

Mobil uygulamada bir tıkla ‘Homer halleder’

Homer mobil uygulamasını indiren üyeler kolay bir şekilde tüm hizmet süreçlerinden faydalanabiliyor, acil durum ve asistans hizmeti talep edebiliyor. Uygulama ile tek merkezden yönetilen, standartları ve ücretleri baştan belirlenmiş, %100 garantili, müşterinin yazılım üzerinden tüm süreci takip edebildiği ekonomik araç onarım yönetimi hizmetine ulaşabiliyorlar.