İhracattaki başarısı Bayer'e ödül getirdi

Türkiye’de 70 yıldır faaliyet gösteren Bayer, gerçekleştirdiği üretim ve yatırımların, sağladığı istihdamın yanı sıra ihracata yaptığı katkılarla da ekonomiye güçlü bir destek veriyor.

Bayer Türkiye, gerçekleştirdiği üretim ve yatırımların, sağladığı istihdamın yanı sıra ihracata yaptığı katkılarla 70 yıldır ekonomiye güçlü bir destek sunuyor.

Bayer’in Gebze bitki koruma ürünleri fabrikası, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla, Türkiye’den 20 ülkeye toplamda 302 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi.

Tesis, bu başarı ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2023 yılının en başarılı ihracatçıları arasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de 70 yıldır faaliyet gösteren Bayer, gerçekleştirdiği üretim ve yatırımların, sağladığı istihdamın yanı sıra ihracata yaptığı katkılarla da ekonomiye güçlü bir destek veriyor.

Türkiye’de tarım ürünleri tesisi bulunan tek çok uluslu şirket konumundaki Bayer’in Gebze bitki koruma ürünleri fabrikası, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla, Türkiye’den 20 ülkeye toplamda 302 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi. Elde ettiği bu başarı ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Haşere Öldürücüler ve Kovucular" kategorisinde 2023 yılının en başarılı ihracatçıları arasında ikincilik ödülüne layık görüldü.

“Üretim hacmimizi yüzde 53 arttırmayı planlıyoruz”

Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen ve 34 kategoride 170 ödülün sahibini bulduğu törende, Bayer Türkiye adına ödülü alan Gebze Fabrika Lojistik ve Mali Kontrol Müdürü Burak Koçer, “Gebze Fabrikası olarak yatırımlarımızı genişletiyor, üretim hacmimizi ileriki dönemde yüzde 53 oranında artırmayı planlıyoruz. Her yıl artan hacmimizle ihracata katkıda bulunmaktan ve başarılarımızı ödülle taçlandırmaktan büyük onur duyuyoruz. Küresel düzeyde teknolojiye ve çevresel standartlara sahip fabrikamızda üretmeye ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Yeni dış pazarlara açılma hedefimiz de var. Böylelikle, 2024 yılında Türkiye’de bitki koruma ürünleri ihracatının payını yükselterek 35 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi amaçlayan kimya sektörüne katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.