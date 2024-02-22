İşimiz Temiz Projesi'nde yeni dönem başlıyor

OPET işbirliği ile konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki mikro işletmelere yönelik hijyen eğitimlerini kapsayan 'İşimiz Temiz Projesi’nde yeni bir döneme adım atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimcileri Kurulu ve OPET işbirliği ile konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki mikro işletmelere yönelik hijyen eğitimlerini kapsayan İşimiz Temiz Projesi’nde yeni bir döneme adım atıldı. 150 bin kişiye ulaşan projenin 81 ilde daha geniş iş kollarını kapsayacak şekilde uygulanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Kadın Girişimcileri Kurulu ve OPET işbirliği ile yürütülen “İşimiz Temiz” Projesi’nin tüm ülkeye yayılması hedefiyle üçüncü aşamaya geçildi. 2021 yılında 3 ilde başlayan ve 2022 yılında kapsamı 20 ile ulaşan “İşimiz Temiz” Projesi, şimdi de Türkiye’nin 81 iline yayılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve çalışanlarına yönelik verilen hijyen eğitimlerinde 150 bin kişiye ulaşıldı.

MİKRO İŞLETMELERE DESTEK

İşimiz Temiz Projesi’nin ulaştığı nokta, hedefleri ve kapsayacağı yeni iş kollarını paylaşmak üzere Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort’de “Türkiye Geneli Yaygınlaştırma ve Proje Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşimiz Temiz Projesi ile hizmet sektöründeki yeme içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin, gelişmiş hijyen anlayışı ile öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek veriliyor” dedi.

İşimiz Temiz Projesi’nde yeni bir dönemin başladığını ifade eden OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Temiz Tuvalet Kampanyası ile temizlik ve hijyen konusunda OPET’in 24 yıllık tecrübe ve birikimi ile kurguladığımız İşimiz Temiz Projesi’nin ülke genelinde uygulanacak olması bize büyük bir mutluluk veriyor” diyerek şunları söyledi: “Bu proje ile mikro işletme sahiplerine kazandıracağımız farkındalık ile hijyen bilincinin daha geniş bir biçimde özümsenmesine ve müşteri memnuniyetine büyük katkı sağladığımıza inanıyorum. Amacımız uzun vadede daha başarılı sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçların kalıcı olmasını sağlamak.”

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de, “İşimiz Temiz Projesi, toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitimi almış sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi konularının kamu kurum ve kuruluşlarının temel görev ve sorumluluğunda olmasından hareketle yola çıkıldı” dedi.