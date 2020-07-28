İstanbul’un ünlü şefleri bu yaz Bodrum’da

2015 yılından bu yana Bodrum Turgutreis bölgesinde faaliyetlerine devam eden Swissôtel Resort Bodrum Beach, bugüne kadar gerçekleştirdiği özel etkinliklere bu yıl da bir yenisini ekliyor. Yıl boyu İstanbul’da hizmet veren ünlü otel restoranlarının ekiplerini yaz dönemi boyunca ağırlamaya hazırlanan Swissôtel Resort Bodrum Beach, Signature Menu etkinlik serisinin ilkini 31 Temmuz’da Fairmont Quasar Istanbul Aila Restaurant ile gerçekleştirecek. Anadolu’nun dört bir yanından coğrafi işaretli ürünlere yer verilen zengin menüsü ile İstanbul’un en fazla ilgi çeken restoranlarının başında gelen Aila’nın yenilikçi şefi Emre İnanır ve ekibi, Kurban Bayramı boyunca geleneksel meze ve yemekleri çağdaş yorumlar ve benzersiz sunumlarla Swissôtel Resort Bodrum Beach’te hazırlayacak.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Pop-up restaurant konseptini yaz boyunca sürdürecek Swissôtel Resort Bodrum Beach, bunun dışında Swissôtel The Bosphorus şefleri ile ise günümüzün ilgi odağı Peru mutfağının en özel lezzetlerini (5,6,7 ve 8 Ağustos), Raffles Istanbul’un içinde yer alan ödüllü Isokyo Restaurant şefleri ile ise Çin, Japonya, Tayland, Vietnam, Kore gibi Uzakdoğu mutfaklarının Batı kültürüyle sentezlenen lezzetlerini (14 ve 15 Ağustos) misafirlerine sunacak. Bunun yanı sıra son yılların en parlak Türk şeflerinden olan ve Swissôtel The Bosphorus’un Executive Chef’i olarak görev yapan Ali Ronay da 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde özel lezzetlerini Turgutreis’in ünlü gün batımında servis edecek.