Trendyol Group’tan yapılan açıklamaya göre bu yıl kasım ayında her zamankinden daha büyük kampanyaların gerçekleşeceği duyuruldu. Hedef, 40 milyon ürün satışı, 500 milyon ziyaret, 20 milyar görüntülenme.

Türkiye ve MENA Bölgesi’nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, Anadolu’nun dört bir yanındaki binlerce iş ortağıyla 40 milyon ürün satışı hedeflediği kasım ayı kampanyalarının tarihlerini açıkladı. Her yıl düzenlediği kampanyalarla kasım ayında tüm Türkiye’ye alışveriş festivali yaşatan Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde Büyük İndirim Günleri, 26 Kasım-01 Aralık tarihlerinde ise Efsane Günler kampanyaları ile bu yıl bir kez daha alışveriş şöleni sunacak. Tekstil, ayakkabı & aksesuar, ev tekstili ve dekorasyon, mobilya, beyaz eşya, elektronik, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok farklı kategoride milyonlarca ürün yüzde 80’lere varan indirimlerle Trendyol kullanıcılarını bekliyor.

Trendyol Group’tan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl kasım ayında rekor satışlara imza atan platformun, bu yıl bir kez daha kendi rekorunu kıracağı belirtildi. 2018’de Kasım ayında Büyük İndirim Günleri ve Efsane Günler’de toplamda 11 milyon ürün satışı, 3 milyar sayfa görüntülenme ve 150 milyon ziyaret sayısı yakalanırken, Trendyol Group bu yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce iş ortağı ile 40 milyon ürün satışı, 20 milyar görüntülenme ve 500 milyon ziyaret ile Kasım ayında tüm Türkiye’ye bugüne kadarki en büyük alışveriş festivalini yaşatmayı hedefliyor.

Dijital ekonomiyi büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak önceliğimiz

Trendyol Group CEO’su Demet Mutlu 2000 kişilik ekip ve binlerce iş ortağı ile kasım ayı kampanyaları için hazır olduklarını belirterek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızla kasım ayında rekor ticaret hacmi gerçekleştirdik, bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Trendyol olarak hedefimiz, Türkiye ve bölgemizin büyüyen dijital ekosistemine en fazla etki yaratan, yön veren öncü teknoloji şirketlerinden biri olmak. Dijital ekonomiyi büyütmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin can damarı olan Anadolu’nun dört bir yanındaki satıcılarımızın işlerini büyütmesi ve gelişimi için eğitimler düzenliyor ve onlara teknolojik altyapı sunarak dijital dönüşümlerine destek oluyoruz. Bugün platformumuzda 81 ilden binlerce satıcı yılda 200 milyondan fazla ürünü Trendyol aracılığıyla tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Bu sayede Türkiye’nin neresinde olursa olsun satıcılarımız daha fazla satış yaparak

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