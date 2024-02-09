Kök hücre tedavisinde Türkiye'ye rekor talep

Özlem Aydın Ayvacı- CAPİTAL

Rebornia Center CEO’su Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, 2023’te 5 bin hastanın Türkiye’ye kök hücre tedavisi amacıyla geldiğini açıkladı ve “Bu bir rekor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarla birlikte Türkiye'ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı hasta sayısı 2023’te 1,4 milyonu aştı. 2024 Ocak ayında ülkemize sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısının ise 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 37 oranında arttığı görülüyor. Bu yükselişin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Önemli bir detay ise kök hücre tedavisi için Türkiye’yi tercih edenlerin sayısındaki son durum. Sağlık turizminde cazibe merkezi olan Türkiye, artık kök hücre tedavisi için de tercih ediliyor. Dünyanın sayılı kök hücre bankalarından biri olan Türkiye Kök Hücre Merkezi’nin (TÜRKÖK) geçen yıl 5 bine yakın hastanın tedavisi için umut olduğunu söyleyen Rebornia Center CEO’su Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, “Kök hücre naklinde gelinen bu oran, kişi başına milli geliri bizden 40 kat fazla olan ülkeler seviyesini ifade ediyor ve bu, aynı zamanda Türkiye’nin sağlığa verdiği önemin ve yatırımın da bir göstergesi” diyor.

SADECE ESTETİK DEĞİL YAŞAMSAL

Yabancı hastaların kök hücre tedavisi için de Türkiye’ye ilgisinin arttığını söyleyen Üregen, “Kök hücreden sadece estetik ve güzellik sektöründe değil; yanık ve yara tedavilerinde, alzheimer, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, infertilite (kısırlık) yani tüp bebek tedavisinde, eklem hastalıklarında fizik tedavi ve ortopedide ayrıca uzun zamandır lösemi ve lenfoma gibi bazı kanser türlerinin tedavisinde de yararlanılıyor” diyor.

Kök hücrenin deneysel çalışmaları ve hasta bazlı tedavilerinin geçmişi son 10-15 yıla dayanıyor. Halen de araştırmalar ve laboratuvar çalışmaları devam ediyor. İnsanlarda kemik iliğinden hematopoetik kök hücre, karın yağından mezenkimal kültür ile kök hücre elde edilirken; kişinin kulak arkası dokusundan alınıp laboratuvarda üretilen fibroblast kültürü kök hücre çalışmaları da cilt gençleştirme amaçlı tercih edilen yöntemlerden. Gündemde sıkça telaffuz edilip ilgi çekici sansasyonel haberlere konu edilse de kök hüceden sadece, estetik ve güzellik sektöründe değil; yanık ve yara tedavilerinde, alzheimer, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, infertilite (kısırlık) yani tüp bebek tedavisinde, eklem hastalıklarında fizik tedavi ve ortopedide ayrıca uzun zamandır lösemi ve lenfoma gibi bazı kanser türlerinin tedavisinde de yararlanılıyor.

TÜRKÖK, geniş eşleştirme ağı ile yurt dışından gelen kök hücre taleplerine de yanıt veriyor. Bu amaçla Türkiye’ye çok sayıda yabancı hastanın da başvurduğunu söyleyen Üregen, “Çoğu hasta tedavi süreci için Türkiye’ye gelmeyi tercih ederken, yurt dışı hasta ile eşleşme bizim bankamızdan sağlanırsa, çok zor ve detaylı bir süreç de olsa kök hücreyi hazırlayarak yurt dışına da gönderebiliyoruz. Bugün, bu tedavilerin yüzde 18,7’sini yabancı hastalar oluşturuyor” diye anlatıyor.

ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Türkiye’nin son yıllarda yabancı hastalar için kök hücre tedavileri konusunda da ilgi odağı haline geldiğini vurgulayan Üregen, “Uzman estetik ve plastik cerrahları, diş hekimleri, estetisyenleri, psikologları ve diyetisyenleri ile hizmet veren kliniğimiz Rebornia Center’ın verileri ise 2023’te aylık ortalama 20 hastanın çeşitli sağlık sorunlarını gidermek amaçlı olarak yurtdışından Türkiye’ye geldiğini gösteriyor. Her yıl bir önceki yılın ortalama yüzde 26’dan fazlası kadar yabancı hasta başvurusu alıyoruz” diye konuşuyor.

Üregen, şunları ekliyor: “Yabancı hastalar özellikle daha önce çeşitli cerrahi veya ameliyatsız uygulamalar yaptırmış olan yakınları/arkadaşları aracılığıyla olumlu sonuçları gördüklerinden, ‘word of mouth’ dediğimiz ağızdan ağıza duydukları ve şahit oldukları için rahatlıkla ve güvenle biz Türk bilim insanlarına kendilerini emanet edebiliyorlar.”

HANGİ ÜLKE VATANDAŞLARI NE AMAÇLA GELİYOR?

Ülkelerinde henüz hayvan deneyleri aşamasında olan veya etik kurul kararını bekleyip henüz uygulamaya geçilemeyen bazı kök hücre çalışmalarını Türkiye’de çoktan deneysel aşamaları geçilip, gerekli analizleri yapılıp güvenle uygulanabilir bulmak yabancı hastalar için büyük avantaj oluyor. Üstelik pek çok tedavinin tek bir seans ile dahi yüz güldürücü sonuçlar sağladığından bahseden Üregen, “Hastalar, hem Avrupa’nın sağlık ve turizm merkezi olarak duydukları İstanbul’a gelip şifalanıp, gençleşip hem Boğaz’ın eşsiz manzarasında, tarihi dokuyu görüp ülkelerine güzel anılarla dönme fırsatını bulabiliyor. Ağırlıklı olarak İngiltere, Almanya, İsviçre, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Fransa ve ABD’dan kök hücre uygulamaları ve çeşitli diğer tedaviler için hastalar alıyoruz” diye ekliyor. Üregen, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avusturya ve Fransa’dan gelenlerin genellikle burun estetiği ve yüz germe ameliyat talebiyle geldiklerini, ABD’li hastalarınsa mide küçültme ameliyatı ve post bariatrik cerrahiye ilaveten, liposuction, BBL gibi ameliyatlar için kendilerine başvurduklarını belirtiyor. Üregen, “Özellikle onkolojik tedavilerinde ülkemiz hekimlerinin umut verici başarıları Kazakistan ve Azerbaycan’da yaygın olarak bilindiğinden pek çok hasta bu ülkelerden tedavi için Rebornia Center’a ulaşmakta. Rebornia Center’a kök hücre tedavileri ve cilt gençleştirme için çoğunlukla kadın hastalar başvuruyor. Erkek hastalar saç kök hücresi uygulamalarına büyük ilgi gösteriyor. Rebornia Dental bölümümüz laboratuvarlarında tasarlanan ve dünyada bir ilk olan ‘pırlanta kesimli diş implantları’ için sanılanın aksine erkek hastalar daha fazla ilgi gösteriyor. İnfertilite ve tüp bebek tedavisi için de çiftler yurt dışından oldukça yoğun bir şekilde başvuruda bulunuyor” diyor.