Memorial’da Görev Değişimi: Yeni CEO kim oldu?

Memorial Sağlık Grubu’nun 16 yıllık CEO’su Uğur Genç görevini, dijitalleşmenin önemli isimlerinden biri olan Bora Uludüz’e devretti.

Türkiye’de, 2005 yılından bu yana özel sağlık sektörünün gelişmesine yönelik çalışmaları ile tanınan ve kurumun 1 hastaneden; 12 hastane, 2 tıp ve 1 Wellness merkezine büyüme sürecini yöneten Uğur Genç, Memorial Yönetim Kurulu ve Aydın Holding İcra Kurulu’nda görevine devam edecek.

Türkiye'de 8 bin çalışanıyla kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini dünyanın her ülkesinden hastaya ulaştıran ve geçtiğimiz yıl Romanya yatırımıyla dünyaya açılan Memorial Sağlık Grubu’nun genel müdürlüğüne, Türkiye’de dijital sigortacılığın gelişmesine liderlik eden Bora Uludüz getirildi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Uludüz, Harvard Üniversitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine, 2008 yılında McKinsey & Company’de başlayan, 2008-2017 yılları arasında ağırlıklı banka ve sigortacılıkta danışmanlık projeleriyle uzmanlaşarak çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alan Uludüz, bu sektörlerde dijitalleşme süreçlerine liderlik etti. 2017-2021 yılları arasında Garanti BBVA’da Dijital Bankacılık Direktörü, 2021 yılından günümüze kadar ise Sigortam.net CEO’su görevlerini başarıyla yöneten Uludüz, 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle Memorial Sağlık Grubu CEO’su olarak görevi devraldı.

Uğur Genç ise kariyerine Arthur Andersen ve Accenture'da yönetim danışmanı olarak başladı. 2012 yılında Capital Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye’deki en başarılı 40 yaş altı genç genel müdürün belirlendiği "Başarıya Yürüyenler" yarışmasında birinci oldu. Genç; Memorial Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve perakende, tekstil ile dijital bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Aydın Holding’in İcra Kurulu’nda görevini sürdürecek.