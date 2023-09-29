Müşteri deneyimi hizmetlerinde global ortaklık: Concentrix ve Webhelp birleşti

Müşteri deneyimi (CX) hizmetleri ve teknolojilerinin global önde gelen sağlayıcısı Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), Webhelp ile birleşmesinin tamamladığını ve iki şirketin entegrasyon sürecinin devam ettiğini duyurdu. Birleşen şirketin nihai ismi üzerine çalışmalar devam ederken, yeni organizasyon Concentrix + Webhelp ticari adı altında faaliyet gösterecek.

Bu birleşme, Concentrix + Webhelp'i, geniş dijital ürün yelpazesine, katma değeri yüksek hizmetlere ve üretken yapay zeka çözümlerine sahip global bir CX lideri olarak konumlandırıyor. Buna ek olarak, dünyanın en iyi markalarının müşteri deneyimlerini dönüştürmelerine ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için sektördeki en güçlü global, uçtan uca CX değer teklifini güçlendiriyor.

Concentrix + Webhelp CEO'su Chris Caldwell, “Bu yeni yolculuğa çıkmaktan heyecan duyuyorum. Güçlerimizi birleştirerek, sektörü yeniden tanımlamak, değerli iş ortaklarımız için CX'in geleceğini tasarlamak, yaratmak ve uygulamak adına eşsiz bir konumda olduğumuza inanıyorum. Bunu mümkün kılan ve oyunun kurallarını değiştiren, dünya genelindeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine yetenekli ve çeşitliğe sahip bir ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Şirketin Yönetim Kurulu'na iki yeni üye dahil oldu: Olivier Duha ve Nicolas Gheysens. Webhelp'in kurucu ortağı ve eski CEO’su, girişimci ve hayırsever Oliver Duha, birleşen şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek. Concentrix + Webhelp birleşiminden sonra şirketin en büyük hissedarı olan Groupe Bruxelles Lambert'in (“GBL”) ortağı Nicolas Gheysens ise Avrupa genelinde büyük ve başarılı işletmelerin büyümesini destekleyen yatırım ve yönetim kurulu deneyimini beraberinde getirecek.

Concentrix Yönetim Kurulu Başkanı Kathryn Marinello ise “Müşteri deneyimi sektöründe derin bir geçmişe sahip bu kadar güçlü yetenekleri Kurulumuza eklediğimiz için şanslıyız. Olivier ve Nicolas'ın da eklenmesiyle, büyük, karmaşık çok uluslu şirketlere başarılı büyüme yolunda liderlik etme konusundaki uluslararası uzmanlığımızı genişletiyoruz" dedi.

Bu birleşme, 70'ten fazla ülkedeki kültüre, ayak izine, yeteneklere ve büyüme vizyonuna sahip iki tanınmış pazar liderini bir araya getiren bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor. Kapanış işleminin değerinin ise net borç dahil yaklaşık 4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.