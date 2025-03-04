Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur Londra'da konuştu

Londra’da eğitim gören Türk öğrenciler için bir buluşma platformu olan TurkZone Visionery CEO Talks, iş ve spor dünyasının etkili liderlerinden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’u konuk etti.

Londra’da eğitim gören Türk öğrenciler için ilham verici bir buluşma platformu olan TurkZone Visionery CEO Talks, iş ve spor dünyasının en etkili liderlerinden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’u konuk etti. Regent’s University London’da yapılan etkinlikte Berfu Güven ile kapsamlı bir söyleşi gerçekleştiren Erden Timur, iş dünyasındaki yolculuğundan toplumsal sorumluluk anlayışına, afet çalışmalarından Galatasaray’daki misyonuna kadar geniş bir yelpazede paylaşımlarda bulundu. Timur, gençlere büyük hayallerin toplumsal sorumluluk ve özgür düşünceyle gerçekleşeceği mesajını verdi.

Erden Timur, iş hayatına atılma sürecini ve Nef’in kuruluş hikayesini anlatırken, en başından beri sadece ticari başarı değil, topluma dokunan projeler üretme hedefiyle hareket ettiğini vurguladı. Timur, Nef markasını kurarken de kendi toplumsal değerlerine bağlı kaldığını ifade etti.

Nef’in isminin ‘nefes’ten geldiğini, bunun da hayattaki en temel döngüyü simgelediğini belirten Timur, aldığımız her şeyi geri vermemiz gerektiği felsefesini iş modeline de yansıttığını söyledi. “İnsan sadece kendisi için çalışırsa sınırlı kalır. Ama kendinden daha büyük bir amaç için çalışırsa potansiyelini en üst seviyeye çıkarır” diyerek, iş hayatında özgün düşünceyle nasıl fark yaratılabileceğini anlattı.

Erden Timur, Nef’in bugüne kadar 74 projeye imza attığını ve sadece konut değil, ofis ve yurt projeleriyle de gayrimenkul sektörüne farklı bir vizyon kattıklarını belirtti. “Biz sadece binalar inşa etmiyoruz, insanların hayatlarına değer katan projeler üretiyoruz” diyen Timur, modüler ve katlanabilir yaşam alanları geliştirdiklerini ve Nef’in dünyada bir marka olma hedefiyle ilerlediğini vurguladı.

Yurt dışındaki projelere de değinen Timur, Almanya, Avusturya, ABD (New York ve Miami), Dubai gibi birçok ülkede aktif olduklarını ve özellikle Avrupa pazarında güçlü bir büyüme kaydettiklerini söyledi. Türkiye’de ise konut fiyatlarının ve faizlerin yükselmesi nedeniyle insanların konuta erişiminin zorlaştığını belirterek, kademeli ev sahibi olma modeli geliştirdiklerini ve insanların daha erişilebilir koşullarda ev sahibi olabilmesi için yeni çözümler sunduklarını dile getirdi.

“Başarı geçici, değer kalıcıdır”

Timur, gençlere yönelik tavsiyelerinde büyük hayaller kurmaktan korkmamalarını ancak bu hayallerin mutlaka bir toplumsal amaca hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Timur konuşmasında iş dünyasında gerçekten başarılı olmanın yolunun, sadece para kazanmaktan değil, topluma değer katmaktan geçtiğini söyleyerek, “Para bir araçtır, ama değer odaklı olursanız işiniz sürdürülebilir olur. Başarı geçicidir, değer ise kalıcıdır” diye konuştu.

Timur, gençlere risk almaktan korkmayın tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi: “Büyük hayaller kurarsanız, çevrenizdekiler sizi caydırmaya çalışır. ‘Olmaz, yapılamaz, çok büyük düşünüyorsun’ derler. Oysa büyük işler başaranlar, bu seslere kulak asmayanlardır. Bunun için de özgür düşünmek ve risk almaktan korkmamak gerekir.”