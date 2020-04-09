Ofix.com'da üst düzey atama

Ofis sarf malzemeleri tedarik pazarının en bilinen isim olan Ofix.com genel müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı.

Ofix.com’daki görevine 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren göreve başlayacağı belirtilen İçmeli, "Hedefimiz sürdürülebilir ve karlı büyüme olacak. Bu hedef doğrultusunda devraldığım bayrağı, kurum kültürü çerçevesinde daha ileriye taşıyarak, hızla değişen ve gelişen bu rekabet yoğun sektörde gerekli değişimlerle amacımıza ulaşacağız" dedi.

FIRAT İÇMELİ KİMDİR?

Fırat İçmeli TED Ankara Koleji sonrasında 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında aynı üniversiteden MBA ve İnşaat Mühendisliği alanlarında yüksek lisans derecesini aldı. Çalışma hayatına Mineflo Yer Kaplamaları’nda başlayan İçmeli daha sonra sırasıyla Kalevit Roca, Doğuş Otomotiv, Bosch Otomotiv’de satış ve pazarlama bölümlerinde yönetici olarak çalıştı. Grohe Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürlüğü sonrasında 2014 – 2018 yılları arasında Onduline Avrasya’da Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. En son Mimar Holding grup şirketlerinden perakende sektöründe Zincir Tesis Yönetimi alanında hizmet veren Servis365’te genel müdürlük yapan Fırat İçmeli 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren aynı grupta yer alan Ofix.com’un genel müdürlüğüne atandı.







