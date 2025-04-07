Orta gelirlilere topraktan villa modeli

Fuzul Topraktan, şimdi de orta gelirli aileler için villa dönemini başlatıyor.

7.04.2025 15:17:580
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Orta gelirlilere topraktan villa modeli

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Fuzul Topraktan, İstanbul’un hızla değer kazanan bölgelerinden Ispartakule, Başakşehir ve Arnavutköy’de hayata geçecek olan projeyle, erişilebilir fiyatlarla topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak.

Konuta erişim sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’’ni geliştiren Fuzul Topraktan, gelen yoğun talepleri karşılamak amacıyla, doğayla iç içe ve müstakil bir yaşam için yeni topraktan villa projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

3 yılda 400’ün üzerinde villa topraktan satışa sunulacak

Fuzul Topraktan, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde önümüzdeki 3 yıl içinde 400’ün üzerinde villayı topraktan satışa sunmayı hedefliyor. Çocukların oynayabileceği özel bahçe alanları, kış bahçesi ve geniş aileler için özel olarak tasarlanmış iki katlı dubleks villalar, projede öne çıkan özellikler arasında yer alacak.

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