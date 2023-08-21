Peker GYO’dan rekor kâr artışı: Yüzde 535

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunu 14 çeyrektir üst üste kâr açıklayarak gördük” diye konuştu.

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Orta ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için yaptığımız yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunu 14 çeyrektir üst üste kâr açıklayarak gördük. Sürdürülebilir büyümeye yönelik kârlılığı yüksek yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Şirket, bu yılın ilk yarısında 683 milyon TL net kâr açıklayarak, kârlılığını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 535 oranında artırdı. 2023 yılının ilk yarı sonuçlarına göre Peker GYO, özkaynaklarını 1 milyar 926 milyon TL’ye çıkardı. Bu yılın ikinci çeyreğinde de kâr açıklayan Peker GYO, üst üste 14’üncü çeyreği de kârlılıkla kapattı. Sürdürülebilir kârlılık modellerini başarıyla devam ettirdiklerini belirten Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Avrupa’da sürekli iş hacmini artıran başarılı bir şirket olmamızın yanı sıra Türkiye’de kârlılığı yüksek projelerimiz ve satışlarımız, sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık sağlamamızda oldukça etkili oluyor. Hedefimiz 14 çeyrektir elde ettiğimiz performansımızı gelecek çeyreklerde de devam ettirmek” dedi.

Döviz gelirleri de bilançoya olumlu yansıyor

Almanya ve İngiltere’nin ardından yatırım yaptığı ülkeler arasına İspanya’yı da ekleyen Peker GYO, Avrupa’daki iş hacmini sürekli artıran bir şirket olarak dikkat çekiyor. Almanya’daki yatırımlarından olan Northgate Oteli’nin GYO varlıkları arasına katılması da şirketin kârlılığına olumlu katkı sağladı.

Özellikle Almanya’daki finansal olanaklar sayesinde özkaynak verimliliği yüksek projeleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Peker, “Yurt dışında döviz bazlı ve düzenli olarak elde ettiğimiz gelirler, kârlılığımızı da olumlu yansıyor. Son olarak şirket varlıklarına eklediğimiz Northgate Oteli, bunun en somut örneği oldu. Fuarlar kenti Düsseldorf’un en büyük otellerinden birisi olan 431 oda, 1.800 m2 ofis bölümü ve 223 araçlık otoparka sahip Northgate Oteli, Almanya’nın en büyük otel operatörlerinden olan Novum Group’a 25+5 yıllık bir anlaşmayla kiraya verildi ve The Niu Hub markasıyla konuklarını ağırlıyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon 700 bin Euro + KDV kira getirisine sahip olan projenin yatırımında çok uygun kredi olanaklarından yararlanmamız da kârlılığımıza destek sağladı” dedi.

Aynı bölgede yeni bir projeye başlayacaklarını söyleyen Peker, “Otelin karşısında sahip olduğumuz arazi üzerinde Nordstern Projesi’ne başlayacağız. Arsa büyütme ve planlama çalışmalarında sona geldiğimiz projemizde kısa süre içerisinde yapım ruhsatının çıkmasını ve inşaata başlanmasını bekliyoruz. 62 bin m2 büyüklükte bir ofis ve otopark alanına sahip olacak projenin bir kısmını büyük bir laboratuvar şirketine kiraya verilmesini planlıyoruz. Kalan kısmın kiralanması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul ve Bodrum için yeni projeler hazırlıyoruz”

‘İspanya’daki modüler sistem gayrimenkul modeli sayesinde projenin gelirine 8 ay gibi kısa bir sürede ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Peker, açıklamasına şöyle devam etti: “İlk örnekleri oluşturabilmek için arazi satın alımı yaptık ve kısa süre içerisinde projeleri tamamlayıp teslim edeceğiz. Akabinde iş hacmini artırarak, sürekli ve kısa sürede gelir elde eden modelimizi büyüteceğiz. Türkiye’de; Çamlıca’da yer alan arazimizin geliştirilmesinin ardından çok kârlı bir şekilde satışını gerçekleştirdik. İstanbul ve Bodrum’da yine şirketimize yakışır büyüklük ve prestijde projeler geliştirmek için ekibimizle beraber arazi seçimi çalışmalarına devam ediyoruz. Orta vade hedefimiz yıllık 22-23 milyon Euro arasında düzenli kira gelirine sahip, kârlılığını sürekli artıran global bir gayrimenkul şirketi haline gelmek.”