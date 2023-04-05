PwC, Biletinial’ı yurt dışı operasyonlarına açıyor

PwC; potansiyel pazarların belirlenmesi, bölgesel rekabete ilişkin detayların saptanması, müşteri bazında değerlendirmeler ve finansal planlama konularında Biletinial’a destek verecek.

PwC; kültür-sanat, spor ve eğlence dünyasında online biletleme konusunda faaliyet gösteren Biletinial’ın yurt dışı operasyonlarının daha fazla lokasyona açılması konusunda stratejik danışmanlık hizmeti veriyor. 1 yıl boyunca sürecek iş birliğinde 2024 yılı sonuna kadar 20 ülkeye ulaşılması hedefleniyor.

PwC, 2022 yılında toplamda 23 milyon bilet satışı ile Türkiye’nin en büyük etkinlik biletleme platformu olan, dünyanın sayılı biletleme şirketinden biri olmayı hedefleyen Biletinal’ın yurtdışı açılım hedeflerini destekleyen bir strateji çerçevesi sunuyor. Bu çerçevede potansiyel pazarların belirlenmesi, hedef pazar seçimi, bölgesel anlamda rekabete ilişkin detayların saptanması ve müşteri bazında değerlendirmeler gibi kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu “Türkiye girişimcilik ekosistemi açısından ümit vadeden ülkelerden biri. En son teknolojilere uyum yeteneğimiz genç nüfusumuzla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıkıyor. PwC Türkiye olarak hazırladığımız “Yeni Denklemin Yeni Trendleri” araştırmamızda da girişimciliğin, dijitalleşmeden sonra ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. 2021 yılında ilk kez girişimlere yapılan yatırımlar, milyar dolarlık seviyeye ulaştı. Startups.watch’ın verilerine göre start up’lara 2022’de toplam 1 milyar 593 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bugüne kadar 6 girişim unicorn olurken 2023 Sanayi ve Teknoloji stratejisi ile bu sayının 10’a çıkarılması hedefleniyor. Unicornların başarılı olmalarındaki en kritik konu ise ‘’ürün-pazar ‘’uyumu doğrultusunda pazara çıkış stratejilerini net olarak belirlemiş olmaları .

PwC olarak biz de girişim ekosistemini desteklemek amacıyla operasyonel olarak yetkin, ürün teknoloji değerlendirmeleri yeterli scale up’lara girişim ekosistemi hizmetlerimizi çeşitlendirdik. ’Uluslararası Açılım ve Büyüme’’ hizmetimiz kapsamında çalıştığımız Biletinial’ın Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da başarılara imza atacağına inanıyorum.” dedi.

İlk etaptaki hedef Avrupa’nın biletini kesecek

Teknolojik altyapı ve deneyim ile hem izleyicilere hem de iş birliği içinde oldukları kurumlara yüksek kalitede hizmet sunduklarını belirten Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, 'Ön gördüğümüz gibi 2022 yılını rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli teknolojilerle sektöründe fark yaratan bir şirketiz. Sistemimiz Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’da çalışmaya başladı. Önümüzdeki aylarda PwC’nin desteğiyle tüm Balkan coğrafyasını kapsayacak şekilde genişleyerek Batı Avrupa’ya açılmayı hedefliyoruz. 2023’ün son çeyreğinde ise Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da faaliyetine başlamayı planlıyoruz. Benzer bir yapılanma için Baltık Bölgesi’nde ve Güney Amerika için de değerlendirmeler yapıyoruz. Böylece online biletleme alanında yurtdışında da faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek şirketi olarak konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’den çıkmış bir şirket olarak dünyanın sayılı etkinlik biletleme şirketinden biri olmak. Bunun için altyapımız, teknolojik birikimimiz, azmimiz, isteğimiz ve heyecanımız fazlasıyla var' diye konuştu.