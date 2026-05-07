Siemens Türkiye 170. yılını AKM sahnesinde sanatla kutladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Gençlik Konseri, bu yıl Siemens Türkiye iş birliğiyle farklı bir içerikle hayata geçirildi. Siemens’in Türkiye’deki 170. yılını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kutladığı gece, Siemens’in Türkiye’deki 170. yılını Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de kutladığı gece; 26 yıldır düzenlenen “Siemens Türkiye Opera Yarışması”nda ödül alan, Devlet Opera ve Balesi bünyesindeki deneyimli solistler ile son yılların genç seslerini ve genç kuşağın öne çıkan keman sanatçılarından Veriko Tchumburidze’yi bir araya getirdi. Gecede, opera ve klasik müzik repertuvarının seçkin eserleri sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası sahnelerde de performans sergileyen sanatçıların yer aldığı konser, Türkiye’den yetişen yeteneklerin küresel sanat dünyasındaki yerini yansıttı. Orkestranın şefliğini ise Siemens Arts Program Sanat Direktörü ve Siemens Türkiye Opera Yarışması Jüri Başkanı Stephan Frucht üstlendi.

170 yıllık birikim, sanatla buluştu

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, geceye ilişkin değerlendirmesinde: “Siemens’in bu topraklardaki 170 yıllık yolculuğu boyunca teknoloji ve inovasyonun yanı sıra kültür ve sanatın gelişimine katkı sunmayı da önemli bir sorumluluk olarak gördük. 170. yılımızı kutladığımız bu dönemde, genç sanatçıları destekleyen bu özel geceyi hayata geçirmek bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye’den yetişen yeteneklerin uluslararası sahnelerde daha güçlü yer bulmasına katkı sağlamayı büyük bir ciddiyetle ele alıyor ve bununla ilgili olarak elimizden gelen tüm adımları atmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanatı, toplumsal etki vizyonumuzun merkezinde konumlandırmaya devam edeceğiz”

Siemens Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya ise geceye dair şunları söyledi: “Siemens Türkiye olarak 170 yıllık köklü tarihimizin bize kazandırdığı en önemli değerlerden biri, teknolojinin yanı sıra kültür ve sanata verdiğimiz sürekli destek anlayışıdır. Bu özel yılı kutladığımız kapsamlı programımız çerçevesinde, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren anlamlı bir resepsiyonun ardından gerçekleştirdiğimiz bu gece, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sanatı yalnızca desteklenen bir alan olarak değil, uzun vadeli toplumsal etki vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızı da 170 yıllık geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe taşıyoruz.”

“Kurumlar arası iş birlikleri genç sanatçılar için önemli bir alan açıyor”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde: “Genç sanatçıların sahne deneyimi kazanması ve profesyonel üretim süreçlerine dahil olması, kariyer gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Bu tür iş birlikleri, genç yeteneklerin görünürlüğünü artırırken, sanat kurumları ile özel sektör arasında sürdürülebilir bir etkileşim alanı oluşturuyor. Siemens Türkiye’nin 170. yılını kutluyor, sanata ve sanatçıya verdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.