Alternatif Bank ilk çeyrekte 139 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı

Alternatif Bank, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk üç ayında bilanço yönetimini sürdüren Banka, konsolide bazda büyümesini devam ettirdi.

Konsolide verilere göre toplam aktif büyüklüğü 139 milyar TL seviyesine ulaşan Alternatif Bank’ın, nakdi ve gayri nakdi krediler ile finansal kiralama alacakları aracılığıyla ekonomiye sağladığı destek 126 milyar TL oldu. Aynı dönemde mevduat hacmi 55 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğü ise 9,3 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu %17,49 olarak gerçekleşirken, Banka yılın ilk çeyreğinde 377 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

“Büyümenin kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşım önceliğimiz”

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, yılın ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2026’nın ilk çeyreğini, bilanço yapımızı koruduğumuz ve büyüme yaklaşımımızı sürdürdüğümüz bir dönem olarak tamamladık. Bu dönemde önceliğimiz, büyümeyle birlikte aktif kalitesini ve risk yönetimi yaklaşımımızı korumak oldu. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, iş döngülerine uygun çözümler sunmaya devam ettik. Kurumsal ve ticari bankacılıkta ilişkilerimizi geliştirirken; işlem bankacılığı, dış ticaret finansmanı ve ürün bazlı hizmetlerimizi sürdürdük.”

“Uluslararası finansman alanındaki çalışmalarımız devam etti”

İlk çeyrekte uluslararası finansman tarafında gerçekleştirilen işlemlere de değinen Kırmızı, şöyle devam etti: “Şubat ayında tamamladığımız 200 milyon ABD doları tutarındaki AT1 eurobond ihracıyla sermaye yapımıza katkı sağladık. İhraç sürecinde yatırımcılardan gelen talep, Bankamıza olan ilginin devam ettiğini gösterdi. Yurt içinde ise Mart ayında 545 milyon TL tutarında finansman bonosu ihracı gerçekleştirdik. Bu işlemler, kaynak çeşitliliğimizi destekleyen adımlar arasında yer aldı.”

“Dış ticaret finansmanında müşterilerimizin küresel rekabet gücünü destekliyoruz.”

Dış ticaret finansmanında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Ozan Kırmızı, “Asya Kalkınma Bankası’nın Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Finansmanı Programı’na katılarak, müşterilerimize sunduğumuz çözümleri çeşitlendirdik. Bu iş birliğiyle ithalat, ihracat ve tedarik zinciri finansmanı alanlarında hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası iş birliklerimiz ve muhabir ağımızla müşterilerimizin dış ticaret faaliyetlerine destek vermeye devam ediyoruz.”

“Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme odağımızı koruyacağız”

2026’nın geri kalan dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Kırmızı, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki dönemde aktif kalitesi, dengeli büyüme ve müşteri odaklı yaklaşım temel önceliklerimiz olmaya devam edecek. Dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarımızı sürdürürken, müşterilerimize uygun çözümler sunmaya ve reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz.”